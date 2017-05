ceCINEattacks! Film e non solo invadono l’Isola di Milano

Continua la rassegna a cura dell’associazione culturale milanese che da marzo porta nel quartiere Isola di Milano incontri, ospiti, spettacoli e proiezioni con annesso bistrot con prodotti selezionati. Dal 7 maggio, quattro appuntamenti diversi e imperdibili ogni domenica, sempre dalle 19.00 con l’apertura del bistrot. Si comincia con la rimusicazione dal vivo di Aurora di Murnau, si passa al cinema messicano e alla cooperazione internazionale in Bosnia, per concludere con una serata dal gusto nerd. Tra gli ospiti la pianista Francesca Badalini, il musicista Giovanni Calella e la band No Lr

Dallo scorso 12 marzo, l’associazione culturale ceCINEpas ha invaso il Circolo Arci Metissage, nel quartiere Isola di Milano, con ceCINEattacks! rassegna che ogni domenica propone film, incontri con autori, ospiti, passeggiate cinematografiche e musica dal vivo, sempre accompagnati dall’immancabile bistrot “a chilometro ceCINEpas”.

L’associazione culturale ceCINEpas nasce nel 2013 con l’intento di aprire a Milano un cinebistrot per proporre film di qualità e un’offerta enogastronomica di prodotti selezionati e testati di persona sui luoghi d’origine. Oggi, dopo fruttuose collaborazioni con numerose realtà milanesi tra cui il Cinema Beltrade e il Teatro Franco Parenti, ceCINEpas ha invaso il Circolo Arci Metissage ampliando la propria proposta con incontri, ospiti, eventi, concerti e reading teatrali.

Dopo l’ottima accoglienza di pubblico, ceCINEattacks! Film e non solo invadono l’Isola continua fino al 28 maggio.

Domenica 7 maggio, il tema è il rapporto tra cinema e musica. Incontro con la pianista Francesca Badalini che poi rimusicherà dal vivo il capolavoro del cinema muto Aurora di F.W. Murnau.

Domenica 14 maggio, protagonista sarò il Messico, ma non solo. In occasione della proiezione dello sci-fi horror The Similars, ospiteremo il musicista Giovanni Calella e un menù a tema studiato con BioOfficina e i prodotti MioBio, oltre a inaugurare la mostra Manuale illustrato del multiverso di Andrea Simonato e Marco Valsecchi.

Domenica 21 maggio la giornata sarà dedicata alla cooperativa "Insieme" e al loro progetto Frutti di pace che da anni promuove la produzione di frutta a Bratunac (Bosnia Erzegovina). Oltre a presentare prodotti e attività, sarò proposta una gara di torte con le loro marmellate di pace la proiezione del film bosniaco Halimin put.

Domenica 28 maggio, grande festa nerd con il concerto dei No Lr, la chiusura della mostra Manuale illustrato del multiverso e la proiezione del documentario sui cartoni animati giapponesi (e non solo) Animeland - Racconti tra anime, manga e cosplay, [nella foto] di Francesco Chiatante.

a cura di ceCINEpas c/o Circolo Arci Metissage

Ingresso libero con tessera Arci 2017

Non hai la tessera Arci 2017? Puoi farla con noi all’ingresso.

Info:

info@cecinepas.it

c/o Circolo Arci Metissage

Via De Castilla n° 9 (e 3/4)

Quartiere Isola – Milano

Come arrivare: www.arcimetissage.org/dove-siamo