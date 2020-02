Cena al ’Santa Maria 23’ a Roma, un vero successo!

Venerdì 31 gennaio si è tenuta una grandiosa cena stampa al Santa Maria 23, ristorante situato in Via Santa Maria Ausiliatrice in zona Appia a Roma.

Tra gli ospiti vi erano lo speaker di radio yes FM 99.8 Mauro Caputi ed il Dj producer di Radio 105 Claudio Cannizzaro attualmente al timone come regista del nuovo show radiofonico "A me mi piace"; fra i presenti numerose personalità importanti come il noto Antonio Flamini, direttore di vari festival; non sono mancati giornalisti e personaggi televisivi come la splendida conduttrice Roberta Beta. Un piacere avere a tavola l’hairstylist delle Dive Michele Spanò ed il grande Davide Manca direttore della fotografia nonchè ideatore dell’evento premio Fabrique Du Cinéma e della relativa rivista di settore. Quattordici persone a tavola a chiacchierare del più e del meno: una serata piacevole e divertente ed uno chef, Cecilia Parascandolo, che ha deliziato tutti i presenti con prelibatezze uniche.

Tra i piatti che sono stati serviti agli ospiti ricordiamo come entree un ovetto al vapore con tartufo; per antipasto una selezione del Re (salumi e formaggi di pregio e crostino caldo con lardo di Patanegra). Come Primi, invece, uno gnocchetto di patate con pesto e bufala ed una "Premiata Carbonara". Il Secondo era composto di assaggini (Costolette croccanti di agnello sardo, tagliata di scottona con rughetta, ciliegino e scaglie di grana ed un filetto di Marango con salsa rosa prodotta dal Santa Maria); per contorni melanzane alla griglia con salsa di taggiasche e patate arrosto alla contadina. Per finire, come dolci, un delizioso trittico Santa Maria di crostata visciole e ricotta di bufala; pastiera all’arancia con canditi produzione propria e tiramisù deka.

Indirizzo: Via Santa Maria Ausiliatrice, 23, 00181 Roma RM

Orari: apre alle ore 12:30

Telefono: 06 5987 7650

[photo credit: Alessandro Spissu]