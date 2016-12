CINE50 10 anni di cinema italiano al Palazzo delle Esposizioni di Roma

Dopo il successo straordinario di Cine70 e Cine60, alla Sala Cinema di Palazzo delle Esposizioni prosegue il viaggio nelle decadi gloriose del cinema italiano con i capolavori degli anni ’50. A partire da oggi, venerdì 8 aprile tornano infatti sullo schermo oltre 40 film che hanno fatto la storia del nostro cinema, una serie di titoli d’eccezione attraverso i quali rivivere una stagione irripetibile per la cultura e la società italiana.

Promossa da Azienda Speciale Palaexpo e dal Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, CINE50 affianca i film della maturità dei maestri del Neorealismo come Rossellini, De Sica e Visconti, che in quegli anni già tentavano strade espressive diverse (basti pensare a Viaggio in Italia, Miracolo a Milano, Senso) agli esordi di registi di genio destinati a rivoluzionare il linguaggio cinematografico mondiale, primi fra tutti Fellini (Lo sceicco bianco, La Strada, I vitelloni, Le notti di Cabiria) e Antonioni (Cronaca di un amore, Le amiche, Il grido). Ma gli anni ’50 hanno segnato anche la nascita della commedia all’italiana, con titoli entrati di diritto nell’immaginario collettivo, da Pane, amore e fantasia a I soliti ignoti, in cui il talento di autori come Monicelli, Steno e Comencini incontrava quello di interpreti (Totò e Sordi su tutti) presto divenuti emblemi dell’identità nazionale.

CINE50 sarà anche l’occasione per riscoprire pellicole meno conosciute come Lo svitato di Carlo Lizzani, protagonista un giovanissimo Dario Fo, o La sfida, primo film di Rosi che già aveva il coraggio di denunciare il potere della camorra a Napoli. L’inaugurazione di venerdì 8 aprile spetta invece a Luci del varietà, primo film firmato da Fellini a quattro mani con Lattuada, omaggio ironico e dolente a quel sottobosco dello spettacolo che accompagnerà tutta la carriera del regista. La rassegna, che proseguirà fino al 22 maggio, è a ingresso libero fino a esaurimento posti, con proiezioni rigorosamente in pellicola 35mm. Proprio in occasione di CINE50, la Sala Cinema di Palazzo delle Esposizioni dà anche il via a una nuova fascia di programmazione, quella domenicale delle 18.00, che si aggiunge allo spettacolo consueto delle 21.00: è proprio in quella fascia che saranno mostrate le migliori commedie della rassegna, da vedere e rivedere (e riderne) insieme in sala.

Informazioni

Palazzo delle Esposizioni - Sala Cinema

scalinata di via Milano 9 a, Roma

www.palazzoesposizioni.it

Ingresso libero fino a esaurimento posti

I posti verranno assegnati a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni proiezione. Possibilità di prenotare riservata ai soli possessori della membership card.

L’ingresso non sarà consentito a evento iniziato.