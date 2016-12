Cinecittà Festival

Dal 7 al 10 Luglio aprirà al Parco degli Acquedotti la 3° edizione del Cinecittà Film Festival. Organizzato dalla Rete Territoriale del VII Municipio Cinecittà Bene Comune in collaborazione con le maestranze di Cinecittà Studios, è un evento autogestito, autofinanziato e ad ingresso gratuito, senza finanziamenti e sponsor privati, realizzato totalmente attraverso l’imegno di cittadini, lavoratori e artisti dal territorio. Il Festival nasce dall’esigenza di contrastare il piano di cementificazione del banchiere Luigi Abete, fermare i licenziamenti e rilanciare la produzione culturale e cinematografica. Molto partecipata è stata la costruzione del Festival che vedrà il coinvolgimento di numerosi artisti, attori e registi fra cui Dario Argento che Sabato 9 Luglio riceverà il premio Ben Hur per il suo impegno in difesa del cinema e in particolare di Cinecittà. Martedì 5 Luglio c’è stato il presidio-conferenza stampa indetto dalla rete territoriale davanti al Ministero della Cultura. L’iniziativa è riuscita ad ottenere un incontro con il Direttore Generale del Mibact Borrelli nel quale si è ribadita da parte dei lavoratori e dei cittadini la contrarietà al piano di Abete che prevede l’edificazione di un albergo, boutique e 4 mila parcheggi per automobili all’interno del perimetro degli studi. Anche quest’anno la redazione della Salita del Quadraro ha deciso di sostenere attivamente l’evento attraverso la realizzazione di un ciclo di interviste.

Le proiezioni saranno realizzate in due aree, l’Arena Grande e l’area Switch-Back. Sarà poi allestito una postazione multimediale nella quale RadioSonar e l’Associazione Greve 61 produranno interviste e collegamenti telefonici con i protagonisti del cinema. Tutte le mattine ci saranno alle ore 11 i laboratori di cinema. Alle 18 nell’area Switch-Back ci saranno i documentari e alle 20 il cinema d’animazione. Nell’arena grande alle 19 si svolegeranno i dibattiti, fra cui quello sul futuro di Cinecittà Studios, sul tema delle periferie e il cinema, sul cinema e i diritti umani e in ultimo sul tema delle migrazioni. Alle 21 saranno proiettate le prime visioni dei Film in concorso e alle 22.30 i grandi capolavori girati a Cinecittà.

Il film vincitore della sezione “Film in concorso” sarà premiato con un’opera inedita e originale del disegnatore Toni Bruno. Di seguito riportiamo il programma completo che può essere consultato sul sito www.cinecittafilmfestival.it.

GIOVEDÌ 7 LUGLIO

AREA SWITCH-BACK

h. 11.00-13.00 Laboratorio di cinema: realizzazione di un film-documentario A cura dell’Ass. Culturale Greve 61

I doc h. 18.00 “Il Fattore Umano” di Francesco Rossi e Matteo Alemanno (2014) 70′

Il cinema d’incanto: Storie per piccoli e grandi spettatori h. 20.00 Corti d’animazione dello Studio Controlzeta lab “Porco rosso” di Hayao Miyazaki (1992) 102′

ARENA GRANDE

Incontro/dibattito h. 19.00 Cinecittà Studios. Le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici del cinema

h. 21.00 Brano tratto dal film “Quo Vadis?” di Enrico Guazzoni (1913) 3′

Film in concorso “Rino – La mia ascia di guerra” di Andrea Zambelli (2015) 56′

Made in Cinecittà “Il Racconto dei Racconti – Tale of Tales” di Matteo Garrone (2015) 134′

VENERDÌ 8 LUGLIO

AREA SWITCH-BACK

Lezioni di storia del cinema h. 10.00-12.00 “Le poetiche del documentario italiano” Emiliano Morreale (Università La Sapienza)

h. 11.00-13.00 Laboratorio di cinema: realizzazione di un film-documentario A cura dell’Ass. Culturale Greve 61

I doc h. 17.00 “High Low Cost – Storie ai limiti del grottesco (e dell’aeroporto di Ciampino)” Produzione Fujakkà-Sostegno al Cinema Indipendente (2016) 50′

h. 19.00 “Qualcosa di noi” di Wilma Labate (2014) 74′ h. 20.15 Incontro con la regista Wilma Labate

Il cinema d’incanto: Storie per piccoli e grandi spettatori h. 21.15 Corti d’animazione dello Studio Controlzeta lab “Ernest & Celestine” di Stéphane Aubier, Vincent Patar e Benjamin Renner (2011) 81′

ARENA GRANDE

Incontro/dibattito h. 19.00 Periferie: storie di cinema collettivo e partecipato

Film in concorso h. 21.00 “Bangland” di Lorenzo Berghella (2015) 60′

Made in Cinecittà h. 22.30 Sonorizzazione de “I soliti ignoti” di Mario Monicelli (1958) A cura di Urban Jazz Collective

SABATO 9 LUGLIO

AREA SWITCH-BACK

h. 11.00-13.00 Laboratorio di cinema: realizzazione di un film-documentario A cura dell’Ass. Culturale Greve 61

Lezioni di storia del cinema h. 16.00-18.00 “Roma e il Cinema” a cura di Fabrizio Natalini (Università Tor Vergata)

I doc h. 18.00 “87 ORE” di Costanza Quatriglio (2015) 75′

Il cinema d’incanto: Storie per piccoli e grandi spettatori h. 20.00 Corti d’animazione dello Studio Controlzeta Lab “Arrugas – Rughe” di Ignacio Ferreras (2011) 90′

ARENA GRANDE

Incontro/dibattito h. 19.00 Cinema e diritti umani. Violenza di Stato e reato di tortura

h 20.30 “Dario Argento Incontra il Cinecittà Film Festival”

Consegna del premio Ben Hur Made in Cinecittà h. 21.00 “Profondo rosso” di Dario Argento (1975) 106′

h. 22.45 “Secchi” di Edoardo Natoli (2013) 12′

Film in concorso h. 23.00 “Il nostro ultimo” di Ludovico Di Martino (2016) 90′

DOMENICA 10 LUGLIO

AREA SWITCH-BACK

h. 10.00 Passeggiata per il Parco degli Acquedotti alla scoperta dei luoghi scenario di numerosi film

h. 11.00-13.00 Laboratorio di cinema: realizzazione di un film-documentario A cura dell’Ass. Culturale Greve 61

h. 17.30 “Marciapiede” di Christian Filippi (2015) 14′

I doc h. 18.00 “Mare chiuso” di Andrea Segre e Stefano Liberti (2012) 60′

Il cinema d’incanto: realizzazione di un film documentario h. 20.00 Corti d’animazione dello Studio Conteolzeta lab “Azur e Asmar” di Michel Ocelot (2006) 99′

ARENA GRANDE

Incontro/dibattito h. 19.00 Migrazioni. Percorsi e visioni oltre il filo spinato delle frontiere

h. 21.00 “Boxeur” (2016) 7′ Realizzato nell’ambito del corso “La Cineofficina” a cura dell’Ass. Culturale Greve 61

Film in concorso h. 21.15 “UnoNessuno” di Daniele Vicari e Imogen Kusch (2015) 50′

Made in Cinecittà h. 22.30 “Le avventure acquatiche di Steve Zissou” di Wes Anderson (2004) 119′