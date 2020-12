Cinecittà in un click, dal 1° Dicembre online i tour virtuali degli Studios

Dal 1° Dicembre al 5 Gennaio il Tempio del Cinema svela set, memorabilia e musei grazie a 11 appuntamenti video che permettono ad adulti e famiglie di varcare i cancelli di Via Tuscolana dalle proprie case e da tutti i dispositivi

Alcuni luoghi hanno una forza che non smette mai di stupire. Riescono a incantare, incuriosire, ispirare. Luoghi che hanno fatto la Storia, e che di storie sempre nuove continuano a essere instancabili generatori. Racconti nati dietro a un ciak, tra sontuosi costumi e mastodontici set, diventati capolavori anche grazie alle competenze e al fascino di Cinecittà. Per dare a tutti la possibilità di vivere le emozioni che rendono un film una storia indimenticabile, il Tempio del Cinema italiano apre le sue porte conducendo il grande pubblico tra location ed esposizioni permanenti grazie ai tour virtuali di Cinecittà in un click e MIAC in un click, due cicli di narrazioni digitali sul cinema realizzati e promossi da Istituto Luce Cinecittà, attraverso cui scoprire l’immenso patrimonio artistico e culturale custodito negli Studios di Via Tuscolana.

A partire dal 1° Dicembre ogni settimana sui profili social ufficiali di Cinecittà si Mostra, MIAC, e Istituto Luce Cinecittà (Facebook, Instagram e YouTube), saranno rilasciati due contenuti video che sveleranno le meraviglie visitabili a Cinecittà: ogni Martedì i tour racconteranno sale e memorabilia delle esposizioni Cinecittà si Mostra e Felliniana – Ferretti sogna Fellini; mentre il Mercoledì sarà dedicato alla scoperta del mondo dell’audiovisivo con le visite al MIAC, il Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema ospitato negli Studios, che racconta 120 anni di cinema, radio e televisione attraverso uno straordinario percorso di brani di film, filmati d’archivio, videoinstallazioni, un raffinato e divertente gioco multimediale e multisensoriale che ci restituisce volti, voci, divi e storie indimenticabili per tutti gli spettatori, che hanno fatto grande il cinema e l’audiovisivo italiano in tutto il mondo.

Pensati per bambini, adulti e famiglie, gli undici appuntamenti vengono rilasciati con cadenza bisettimanale nell’arco di circa un mese, dal 1° Dicembre al 5 Gennaio, e sono raccontati da mediatori museali e narratori speciali pronti a vestire i panni di una dolce Fata dai capelli turchini e di una frizzante antica romana per svelare l’incanto delle favole e i segreti della Roma imperiale. Ma anche mostrare ai più piccoli le meraviglie dell’audiovisivo custodite nel MIAC.

Proprio i contenuti didattici dedicati al Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema, MIAC in un click, sono la novità assoluta di questo nuovo ciclo di narrazioni digitali offerto al pubblico dei social che in questi mesi ha già conosciuto le video pillole di A casa con Cinecittà: la prima iniziativa di contenuti digitali firmata dal Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra – Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con Senza Titolo - Progetti aperti alla cultura, che ha fatto parte della vasta iniziativa culturale #IoRestoACasa, e si è fatta apprezzare durante il lockdown di primavera.

Forte di quel risultato ora il Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra, in linea con le iniziative pensate dai dipartimenti dedicati alla didattica delle più importanti istituzioni museali ed espositive del paese, ha pensato a nuovi contenuti per coinvolgere i visitatori e gli spettatori della rete in visite virtuali, narrate e raccontate dai suoi educatori e operatori museali in italiano, e in LIS, la lingua dei segni per il pubblico sordo italiano, grazie a uno sforzo produttivo che punta a una fruizione realmente inclusiva da parte di tutti i pubblici.

Con Cinecittà in un click il patrimonio di Istituto Luce Cinecittà con i grandi set all’aperto, l’esposizione Cinecittà si Mostra e il museo MIAC è sempre visitabile anche in tempi di limitazioni e chiusure anti pandemia. I video non sono solo tour virtuali che conducono il visitatore all’interno di Via Tuscolana 1055 ma anche dei focus che costituiscono nuovi capitoli di un catalogo digitale di Cinecittà che continuerà ad aggiornarsi per offrire ad appassionati di cinema, visitatori e curiosi continui appuntamenti con intrattenimento, approfondimento e curiosità sempre gratuiti e accessibili online in qualunque momento.

