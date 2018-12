CineCult - Premi e un bilancio del FantaFestival di Roma, alla 38ma primavera

Edizione ricca di contenuti e di ospiti, questa appena passata del FantaFestival, giunto alla ragguardevole età di 38 anni! Noi di CineCult abbiamo dato una sbirciata e incontrato tanti miti del cinema di genere di ieri, oggi e domani. Fare due chiacchiere con Franco Bellomo, fotografo di scena dei film di Dario Argento? Non ha prezzo. Farsi autografare una locandina di Zombi 3 da Marina Loi? Non ha prezzo. Ascoltare i racconti dal set di Tenebre da parte di Mirella D’Angelo? Non ha prezzo. Sentire da Andrea Marfori che è in preparazione Il Bosco 2? Non ha prezzo...e così via all’infinito e oltre! Il cinema e il suo business passano anche attraverso festival di questo tipo, che aggregano fans della prima e dell’ultima ora, curiosi e appassionati.

Durante la serata finale sono stati svelati i vincitori della 38a edizione del FANTAFESTIVAL -Mostra Internazionale del Film di Fantascienza e del Fantastico, diretta da Marcello Rossi e Luca Ruocco, che quest’anno ha avuto una grande affluenza di pubblico registrando, tutte le sere, degli ottimi sold out. A decretare i vincitori del Pipistrello d’oro, una giuria di esperti del settore composta dal regista Claudio Lattanzi, dalla giornalista e saggista Daniela Catelli e dal regista e attore Luca Vecchi.

A vincere il Pipistrello d’oro come Miglior lungometraggio è stato l’horror spagnolo Framed, di Marc Martínez Jordán, mentre quello al Miglior cortometraggio va ad una produzione italo-inglese, The Essence of Everything, di Daniele Barbiero.

Carlo Modesti Pauer e Leopoldo Santovincenzo, autori del programma Wonderland di Rai4, hanno assegnato i due premi “Mario Bava”, dedicati esclusivamente alle produzioni italiane. Quello al Miglior cortometraggio è andato alla black comedy Insetti, di Gianluca Manzetti, mentre quello per il Miglior lungometraggio a Go Home – A casa loro, l’attualissimo zombie-movie politico di Luna Gualano.

Tra gli appuntamenti dell’ultima giornata del Festival si è tenuta la presentazione del film “Everybloody’s End” con il regista Claudio Lattanzi, le due interpreti Cinzia Monreale e Marina Loi, il curatore degli effetti speciali Sergio Stivaletti e lo sceneggiatore Antonio Tentori; grande successo anche per Maurizio Nichetti che ha portato la versione restaurata, in collaborazione con Shockproof, Magnifica Ossessione e Centro Studi Cinematografici, del suo film “Domani si Balla”.

Assegnato anche il Premio del Pubblico, andato a Nevermind, di Eros Puglielli.

Il XXXVIII Fantafestival ha visto anche il debutto romano del fan film del club Ghostbusters Italia: una produzione indipendente che per qualità della storia e degli effetti speciali ha ben poco da invidiare alla saga a cui si ispira. Una edizione che ha visto, tra gli altri, la presentazione del nuovo film di Luigi Cozzi (QUI intervistato nella rubrica CineCult), I Piccoli Maghi, interpretato, tra gli altri da Maria Cristina Mastrangeli (QUI intervistata nella rubrica CineCult)

Il FantaFestival in collaborazione con VIDEA, infine, ha dedicato una proiezione evento a Suspiria, alla quale ha partecipato il regista Dario Argento, in occasione dell’uscita digipack in edizione limitata. A presentare questa nuova versione da lui restaurata è stato Luciano Tovoli, autore della cinematografia di Suspiria che, oltre ad accompagnare il pubblico in questa nuova visione del capolavoro di Argento, ha presentato anche il libro-intervista Suspiria e dintorni, a cura di Piercesare Stagni e Valentina Valente, pubblicato da Edizioni Artdigiland. Lo stesso editore ha curato per VIDEA i contenuti extra presenti nel digipack.