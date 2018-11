Segnaliamo, per la rubrica CineCultappena varata, il volume edito da Skira, Minimal Film L’universo del cinema reinterpretato graficamente, di Matteo Civaschi, , direttore di Shortology e autore di Filmology.

Minimal Film è un libro di cinema raccontato attraverso la magia visiva del graphic design o un libro di graphic design raccontato attraverso la magia evocativa del cinema. L’intento di Minimal Film consiste nel rappresentare l’emozione del cinema attraverso la sintesi estrema e la semplicità delle forme tipiche di Shortology, un linguaggio immediato in grado di raccontare qualsiasi cosa attraverso i pittogrammi. E poi c’è il colore o, meglio, gli abbinamenti di colore che, oltre a rendere ogni illustrazione visivamente impattante ed efficace, sottolineano la tensione narrativa generale del film. Ad esempio: un cerchio bianco appoggiato su una distesa di colore blu è sufficiente a raffigurare il pallone Wilson di Cast Away, mentre due triangoli bianchi perfettamente perpendicolari a una campitura di colore rosso bastano a evocare Dracula, così come una croce azzurra su fondo bianco (ondulato nella parte superiore, a simboleggiarne lo stato liquido) diventa il “latte più” dei protagonisti di Arancia Meccanica. Nelle pagine di Minimal Film troverete gran parte dei film che ne hanno fatto la storia: dall’immortale saga di Star Wars al cinema “d’autore”, passando per le serie tv, assurte oramai a protagoniste assolute delle produzioni hollywoodiane, come Game of Thrones e Breaking Bad.

Un libro sulle emozioni, sui solchi indelebili che il cinema ha lasciato nel nostro immaginario di spettatori e amanti della settima arte.

2018, Skira / Shortology

edizione italiana e inglese

22,8 x 32,6 cm

256 pagine, 200 colori, cartonato

ISBN 978-88-572-3966-8 I, -3967-5 E

€ 30,00