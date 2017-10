Cinema e Rum? ShowRUM 2017, l’8 e 9 ottobre a Roma il festival del rum e della cachaca

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due ’promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ’Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum". Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario "Rum".

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell’evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico - domenica 8 ottobre - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)

Trade day - lunedì 9 ottobre - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location

A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center

Centro Congressi

Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

