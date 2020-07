“CINEMA ON AURA” dal 25 luglio al 23 agosto al centro Commerciale Aura di Roma

A partire da sabato 25 luglio per 4 fine settimana consecutive si terrà, all’esterno del Centro Commerciale Aura, in Piazza del Sagrato di fronte alla Chiesa Cottolengo, la rassegna cinematografica “Cinema on Aura”. La rassegna si terrà in un vero e proprio anfiteatro che per l’occasione verrà adibito a cinema all’aperto.

PER PARTECIPARE AL CINEMA:

A partire da sabato 25 luglio fino a domenica 23 agosto , tutti coloro che avranno effettuato un acquisto minimo di € 20,00 (unico scontrino) presso uno dei punti di vendita aderenti del Centro Commerciale Aura, avranno in omaggio due voucher per l’ingresso alla proiezione di un film, a scelta del Cliente, tra quelli proposti dal Centro. Per motivi organizzativi e di sicurezza, l’area dedicata alla proiezione del film non potrà ospitare più di 100 persone per proiezioni. Ottenere il voucher è semplicissimo, basterà collegarsi al sito www.centrocommercialeaura.it nella sezione riservata all’iniziativa e:

registrarsi, compilando l’apposito form

caricare la foto dello scontrino

selezionare la data e il film per il quale richiede il voucher.

Alle proiezioni di CINEMA ON AURA potranno accedervi unicamente i Clienti, che nel periodo sopra indicato, avranno richiesto e ottenuto il voucher registrandosi al sito www.centrocommercialeaura.it e che si presenteranno all’ingresso dell’area dedicata entro e non oltre 15 minuti prima della proiezione. La visione dei film avverrà tramite speciali cuffie wireless nel rispetto della quiete pubblica e della social distancing.

I posti a sedere assicureranno la distanza di almeno un metro.

Indirizzo : Via di Valle Aurelia, 30 Roma

Contatti

info@centrocommercialeaura.it

www.facebook.com/centrocomme... _www.centrocommercialeaura.it