CinemaDays: al cinema a 3 euro dall’11 al 14 aprile

Dopo il successo ottenuto nell’edizione dello scorso anno, tornano i CinemaDays da lunedì 11 a giovedì 14 aprile 2016: quattro giorni durante i quali si potrà guardare un film al cinema al modico prezzo di 3 euro per le proiezioni in 2D, mentre quelle in 3D saranno accessibili a 5 euro.

A oggi sono già oltre 2000 le strutture che in tutta Italia hanno aderito e sostengono l’iniziativa; novità assoluta per il 2016, CinemaDays replicherà anche nel mese di ottobre, anche se non sono state ancora ufficializzate le date. CinemaDays è un’iniziativa organizzata dalle associazioni dell’industria cinematografica ANEC, ANEM, ANICA e con il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiBACT.

CinemaDays mette a disposizione sul proprio SITO UFFICIALE l’elenco dei cinema aderenti e dei relativi film in programmazione. Ulteriori informazioni arriveranno a breve, quindi vale la pena aspettare e rimanere sempre aggiornati!