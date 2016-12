CinemaDays - AL VIA DAL 4 APRILE I CASTING ONLINE PER LA MINI SERIE WEB ’JUMBLE TAPE’

Al via dal 4 al 14 aprile i casting online per JUMBLE TAPE, mini serie web di 5 puntate, di circa 5 minuti ciascuna, promossa in occasione dei CinemaDays, l’iniziativa nata con l’obiettivo di incentivare le presenze nelle sale cinematografiche che si tiene da lunedì 11 a giovedì 14 aprile. La mini web serie racconta frammenti di vita di un gruppo di giovani tra i 18 e i 20 anni, tutti grandi appassionati di cinema ma di generi diversi che rispecchiano ogni singolo carattere, filosofia di vita e, in parte, anche le proprie caratteristiche fisiche. Ed è proprio in base al genere cinematografico che si cercano i 7 protagonisti, da ricercarsi in 7 tipologie cinematografiche diverse: avventura, romantico, horror, thriller, dramma, fantasy e musical. Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione al casting sul sito ufficiale www.cinemadays.it Tutte le puntate della serie saranno girate nel foyer di un cinema, abituale punto di ritrovo del gruppo, che dedica ’ritualmente’ il sabato pomeriggio alla visione di un film, sempre però deciso last minute vista l’impossibilità di mettersi d’accordo prima a causa delle differenti preferenze. Riuscirà a spuntarla, e a scegliere il film che andranno a vedere, chi riuscirà a trovare le motivazioni giuste e a convincere gli altri citando una frase celebre di un film del suo genere preferito che chiuderà la puntata. I diversi personaggi saranno quindi scelti tra i diversi caratteri cinematografici, spazio quindi all’avventura: sognatore o sognatrice di natura, vive la propria vita come se fosse sempre in un film. Il personaggio ’romantico’ si innamora in media una volta alla settimana. Nel gruppo ci ha già provato, senza successo, con tutti o tutte. Terzo personaggio, ispirato all’horror, non è un modello o una modella, ma cosa importa?. Il personaggio ’thriller’ è eternamente indeciso o indecisa, caratterialmente ed emotivamente il o la più instabile del gruppo. Passa senza sosta da uno stato di euforia, a indifferenza o depressione, senza che gli amici ne comprendano motivi e soluzioni. Il personaggio del ’dramma’ vive invece in perenne stato di angoscia e ogni piccolo problema o contrattempo si trasforma in una biblica tragedia. Spazio al ’fantasy’: personaggio carismatico, leader del gruppo. Si sente un supereroe, vorrebbe essere il protagonista di “Lo Chiamavano Jeeg Robot” film che ha già visto 5 volte. Infine, il personaggio ’musical’ ama il cinema, ma sogna soprattutto di diventare protagonista di un musical neomelodico napoletano... I protagonisti di JUMBLE TAPE saranno scelti a insindacabile giudizio della produzione tra tutti coloro che, dal 4 al 14 aprile, posteranno sul proprio account Instagram un video, registrato da uno smartphone, in cui interpreteranno liberamente uno dei protagonisti della web serie. JUMBLE TAPE nasce da un’idea di Gianni Chimenti, Marcella Mitaritonna ed Enio Drovandi e sarà prodotta dalla Blu & Blu Production, brand della Blu & Blu Network.

