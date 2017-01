CINESOPHIA riparte dopo il terremoto

Dal 17 al 19 febbraio arriva ad Ascoli Piceno CINESOPHIA, il primo festival italiano interamente dedicato alla “Filosofia del Cinema”.

L’appuntamento, organizzato dall’amministrazione comunale di Ascoli Piceno e dall’associazione culturale Popsophia, dopo essere stato rimandato per l’emergenza terremoto, ritorna con tre intense giornate di incontri e spettacoli inediti presso il complesso intorno all’ex Chiesa di Sant’Andrea. Un nuovo festival nazionale che raccoglie tutta l’energia creativa e progettuale del territorio ascolano e marchigiano che ha voglia di ripartire proprio dall’innovazione artistica e culturale.

Cinesophia non sarà l’ennesimo dibattito da cineforum. Il festival si confronterà con la complessità dell’arte cinematografica del nuovo millennio, ha sottolinaeto la direttrice artistica di Popsophia Lucrezia Ercoli.

Una tre giorni ricca di contenuti, dal cinema alla serialità televisiva, passando per la pop filosofia, che tiene fede al versante fluido e originale che da sempre caratterizza la factory di Popsophia.Il Festival sarà inoltre metafora di una volontà collettiva, radicata nel territorio ascolano e marchigiano in generale, che vuole ripartire dalla condivisione culturale dopo i continui disagi dovuti al terremoto e al maltempo.

Le giornate di Cinesophia hanno certificazione accademica con 2 crediti formativi europei, valore di aggiornamento per gli insegnanti, di formazione per gli studenti e di accredito per la professione forense. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.