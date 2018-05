Progetto filmico di Moschella&Mulè con Daniele Ciprì

Moschella&Mulè e Ciprì impegnati in un nuovo progetto cinematografico

il 14 maggio 2018 il primo ciak a Palermo

UNA SIGNORINA CON SESAMO

film breve di GIUSEPPE MOSCHELLA

Il progetto audiovisivo (15’) è scritto e sarà diretto da Giuseppe Moschella, la produzione è di CAMMELLI con il sostegno di NuovoImaie di Roma, la direzione della fotografia sarà curata da Daniele Ciprì, tra gli attori principali, Mario Pupella, ed Emanuela Mulè, la colonna sonora sarà composta da Lino Costa.

Altri interpreti: Tommaso Caporrimo, Marco Feo, Nando Chifari ed Aurora Padalino.

La produzione del film avrà anche una valenza sociale e coinvolgerà i “ragazzi del Centro Tau” che negli ultimi anni hanno partecipato al Progetto “Centro Tau – Officina di Promozione Socio Culturale alla Zisa di Palermo” sostenuto dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’azione “Giovani per il Sociale”. Durante la produzione i ragazzi del Centro Tau faranno un workshop sulla produzione di un’opera cinematografica e collaboreranno con la produzione sia nella fase di ambientazione che di realizzazione. Il progetto artistico cinematografico infatti prevede come location il quartiere Zisa e il rione Danisinni e gli interni del Centro Tau. Un backstage racconterà l’esperienza del coinvolgimento dei ragazzi e presenterà l’esperienza del Centro Tau per la crescita dei giovani e lo sviluppo del territorio.