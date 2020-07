Claudia Conte protagonista del corto “Social Life” e di uno spot con Luca Ward

A Roma ripartono il cinema e i ciak on the road dopo l’emergenza coronavirus. Uno dei primi progetti a prendere il via è quello con protagonisti gli attori Claudia Conte e Francesco Testi, che hanno appena ultimato le riprese di “Social Life”, lo short movie in cui sono protagonisti diretti dal regista californiano Stephane Ahidjo.

Il cortometraggio racconta la dipendenza dai social e dagli smartphone, con la conseguente incapacità di vedere la bellezza anche quando è sotto i nostri occhi.

Oggi tutto questo è ancora più evidente, soprattutto per via del distanziamento sociale che ha tenuto tutti noi lontani dai nostri cari e chiusi in casa negli ultimi mesi, ma vicini attraverso la modernità della tecnologia.

In tanti, nei pressi della Basilica di San Paolo, si sono affacciati sul set per ammirare la giovane e bruna interprete dal sorriso smagliante Claudia Conte intenta, tra una ripresa e l’altra, a farsi immortalare insieme al suo collega, il bellissimo attore volto noto delle fiction di Canale 5 Francesco Test: “Dopo il periodo di isolamento obbligato e di stop lavorativo, sono felice di tornare sul set con un progetto cinematografico che tratta il tema della dipendenza da social”. Nel cast anche l’ex calciatore di serie A Angelo Paradiso, che ha preso parte con entusiasmo al film e si è calato molto seriamente nel suo ruolo regalando al cortometraggio un cameo.

“Social Life” sarà presentato in festival internazionali a partire da Los Angeles, tempio del grande cinema. Oltre a questo progetto internazionale l’attrice è stata anche protagonista con Luca Ward di uno spot per rilanciare il turismo nella cittadina di Sperlonga, che ha un posto speciale nel suo cuore. Non soltanto però corti e spot per Claudia Conte, che sarà protagonista di uno show tutto suo sull’intrattenimento sulla nuova ZWeb Tv, la web tv dedicata al pubblico millennials e che tra i tanti volti noti può contare anche su Giulia De Lellis, Riccardo Mortellitti di Intrashttenimento 2.0 e Casa Surace.