Claudia Conte, Sfilata di vip al suo Book Christmas Party

Grande successo e parata di Vip al Book Christmas Party di Claudia Conte presso la suggestiva sede del museo delle Assicurazioni Generali, nel cuore di Roma a Piazza Venezia. È stata l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale, ma soprattutto per presentare la nuovissima edizione del romanzo epistolare “Soffi Vitali” di Claudia Conte, folgorante esordio del 2014 che oggi torna in libreria con una nuova copertina arricchita dall’opera d’arte di Pietra Barasso esposta durante l’evento.

La serata è stata moderata dal giornalista del Tg1 Leonardo Metalli ed allietata dalle letture intense di Danilo Brugia ed Emy Bergamo, che hanno dato voce alle pagine del romanzo permettendoci di essere trascinati in questa storia d’amore proibito:

“La storia parla di Marco e Valentina, entrambi sposati che ad un certo punto si incontrano sul posto di lavoro e si piacciono. Cosa fare quando i due nemici storici cuore e cervello prendono direzioni opposte? È possibile cambiare vita per inseguire un sogno di felicità? Ecco mi pongo questi interrogativi attraverso lo scambio di lettere tra due innamorati. La cosa bella è che la storia è vera, me l’ha raccontata un amico”.

Una serata in cui l’amore è stato protagonista anche in un’altro e importante modo, dato che Claudia Conte ha dimostrato grande generosità nello sposare la causa di Peter Pan Onlus, presente con Gian Paolo Montini:

“Si avvicina il Natale e il modo per stare più vicino a Dio è stare vicino alle persone, per questo ho deciso in questo mio evento di sostenere la Peter Pan Onlus e di farlo insieme a tanti amici del mondo dello spettacolo e della cultura che sono qui oggi”

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno partecipato al Book Christmas Party di Claudia Conte: gli attori e attrici Francesca Rettondini, Pino Calabrese, Angelo Maggi, Gianni Franco, Pietro Romano, Mario Longobardi, Maurizio Bianucci, Saverio Vallone, Fabio Massenzi, Salvo Saverio D’Angelo, Daniel Bondì, Ivan Boragine, i registi Francesco Malavenda, Rosario Errico e Mario Spinocchio, lo scrittore Lorenzo Patruno, il ballerino Klaidj Salimi, il produttore Nicola Vizzini e l’autore televisivo Luigi Milliucci e Antonio Razzi. L’abito di Claudia Conte è firmato dalla stilista Diana Deppa, mentre i gioielli sono di Boccadamo. L’evento è stato organizzato da Andrea Petrangeli, Private Banker di Banca Generali, e in partnership con la Peter Pan Onlus. Si ringraziano anche i media partner ViviRoma e TalkMagazine.

[Foto di Michele Simolo]