Collana Tipitondi della Tunuè: le uscite del 23 marzo

Le due metà della luna

L’avventura di Alba, topolina aspirante sarta, che cerca di riportare la luna al suo posto e con essa la creatività e la fantasia degli abitanti di Croma

Brina

Una gattina di città che, dopo una vacanza in montagna con i padroni, scopre la libertà della vita da randagio. Una storia simpatica e accattivante scritta da Giorgio Salati, noto sceneggiatore Disney

Il buco nella rete

Un calcio troppo forte ad un pallone porterà Doriano in un luogo inaspettato, un villaggio rom dove conoscerà Miro. Un’amicizia che supera la diversità in un graphic novel capace di snodare tematiche attuali con la leggerezza che contraddistingue l’infanzia

Monster Allergy Collection 2

Prosegue la pubblicazione in versione economica di Monster Allergy. Arrivano gli episodi 4-5-6 delle lunga storia di Zick ed Elena

