Collezionismo: accordo tra Panini ed Epic Games per trading cards e figurine di Fortnite

Panini S.p.A. annuncia la collaborazione con Epic Games per creare prodotti collezionabili dedicati a Fortnite.

Le nuove collezioni di Fortnite comprenderanno trading cards e album di figurine, che verranno regolarmente aggiornate per stare al passo con il concept del gioco, che è in continua evoluzione. Le collezioni raffigureranno personaggi tratti dal mondo di Fortnite, così come vari background, schermate e oggetti (comprese le armi) che sono presenti nel gioco.

“I prodotti collezionabili Fortnite rappresentano una grandissima opportunità sia per i giocatori attivi in tutto il mondo che per i tradizionali collezionisti Panini, dal momento che il loro profilo è simile,” ha commentato il direttore Licensing del Gruppo Panini, Peter Warsop. “Data la nostra tradizione nel coinvolgere fan in tutto il mondo e le possibili sinergie con Epic Games, siamo entusiasti di portare sul mercato le collezioni di trading cards e figurine di Fortnite. Siamo onorati di essere stati scelti per collaborare su un franchise di così alto profilo e non vediamo l’ora di lavorare a fianco di Epic e IMG per creare un’incredibile gamma di prodotti diversi.”

In edicola entro la primavera del 2019, le trading card e le figurine di Fortnite saranno disponibili da Panini nella maggior parte dei paesi del mondo e saranno distribuite in più di 1 milione di punti vendita.

Fortnite è l’action building game di Epic Games che permette di immergersi in una “Battaglia Reale” con un massimo di 100 giocatori in PvP oppure in gruppo, con gli amici, per una campagna in modalità cooperativa in “Salva il Mondo”, contro un’orda di mostri. Costruisci e saccheggia in mondi estesi dove le giocate non sono mai uguali. Fortnite “Battaglia Reale” è gratuito e disponibile su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS e Android.

Questo accordo è stato gestito da IMG, agenzia mondiale per il licensing sui prodotti per gli utenti Fortnite.

Su Panini

Il Gruppo Panini, con sede a Modena e con filiali in Europa e Americhe, è leader mondiale nel settore delle figurine adesive e delle trading cards. Multinazionale leader nella pubblicazione di fumetti, riviste per ragazzi e riviste specializzate, è inoltre il più importante distributore di comics e fumetti nelle librerie specializzate italiane ed è attivo con diversi progetti nel settore multimedia. Nel 2017, il Gruppo Panini ha conseguito un fatturato superiore a 536 milioni di euro, con distribuzione in più di 120 paesi e un organico maggiore di 1.000 dipendenti. Ulteriori informazioni su www.panini.it.

Su Epic Games

Fondata nel 1991, Epic Games è la creatrice di Fortnite™, Unreal, Gears of War, Shadow Complex e la serie di videogiochi di “The Infinity Blade”. La tecnologia di Motore Unreal porta un’esperienza interattiva ed estremamente fidelizzante su PC, console, mobile, AR, VR e online. Il Motore Unreal è disponibile gratuitamente su unrealengine.com. Per maggiori informazioni sullo studio, visita epicgames.com e @EpicGames.

Su IMG

IMG è leader mondiale negli sport, nel mondo della moda, eventi e media, operante in più di 30 paesi. L’azienda rappresenta alcuni delle più grandi figure dello sport e della moda; organizza centinaia di eventi live ed esperienze brandizzate annualmente; è inoltre produttore indipendente e distributore media di sport e entertainment. IMG è specializzato inoltre in allenamenti sportive e sviluppi di leghe, oltre che di marketing, media e licensing per brand, organizzazioni sportive e istituzioni collegiali. IMG fa parte di Endeavor (precedentemente WME | IMG).