COMICS - Signing session online del Maestro Hiro Mashima

Sei un grande fan del sensei Hiro Mashima? Se la risposta è sì, allora non puoi lasciarti sfuggire questo grande evento online!

Il celebre mangaka autore di RAVE, FAIRY TAIL ed EDENS ZERO terrà una imperdibile signing session online sul canale YouTube ufficiale di «Weekly Shonen Magazine» di Kodansha sabato 17 ottobre alle 13:00 (ora italiana) e realizzerà, per alcuni fortunatissimi lettori italiani, ben 10 shikishi illustrati e autografati. Sarai tu a scegliere quale personaggio delle sue opere principali disegnerà!

L’iniziativa, organizzata dalla casa editrice Kodansha, coinvolgerà cinque paesi: Giappone, Stati Uniti, Francia, Cina e naturalmente Italia.

Vuoi sapere come partecipare a questa iniziativa?

Ecco il regolamento completo:

Da martedì 15 settembre a mercoledì 30 settembre pubblica su Instagram, con l’hashtag obbligatorio #mashimaliveitaly, una foto che includa in modo creativo uno o più albi di EDENS ZERO, il cui volume 6 è disponibile già dallo scorso agosto.

Invia una e-mail all’indirizzo concorso@starcomics.com con allegato lo screenshot della foto pubblicata su Instagram e le seguenti informazioni:

1) Nome utente Instagram;

2) Nome e cognome;

3) Indirizzo;

4) Numero di telefono fisso o cellulare;

5) Indirizzo e-mail;

6) Il tuo nome o nickname che vorresti apparisse durante l‘evento online, nel caso fossi tra i vincitori *;

7) Nome della persona a cui il Maestro dedicherà lo shikishi in caso di vittoria;

8) Personaggio e situazione che lo ritrae (esempio: Natsu che mangia la pizza) che vorresti che il maestro Mashima disegnasse sullo shikishi. Potrai scegliere liberamente tra qualsiasi personaggio di RAVE, FAIRY TAIL ed EDENS ZERO. Cerca di essere fantasioso! Ricorda che puoi scegliere qualsiasi personaggio delle tre opere!

9) Raccontaci brevemente perché hai scelto quel personaggio e quella scena che lo ritrae;

10) La domanda che vorresti fare al maestro o il messaggio che vorresti gli venisse recapitato *.

Il Maestro risponderà durante la diretta a domande e messaggi.

* Inviando queste informazioni acconsentirai automaticamente a renderle pubbliche durante l’evento, qualora tu venga scelto come uno dei vincitori.

Le foto più originali saranno scelte a insindacabile giudizio della redazione di Edizioni Star Comics. I nomi dei vincitori saranno resi noti durante l’evento live di sabato 17 ottobre alle 13:00 (ora italiana), sul canale YouTube ufficiale di «Weekly Shonen Magazine» di Kodansha.

Gli shikishi, saranno spediti ai vincitori non appena arriveranno dal Giappone alla nostra redazione.

Ti piacerebbe vincere uno dei 10 shikishi in palio per questo evento irripetibile? Allora non ti resta che scattare una foto e seguire tutte le indicazioni riportate nel regolamento! E non dimenticare di seguire la diretta del 17 ottobre in cui verranno rivelati i nomi dei vincitori!

