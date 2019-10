La Direzione dell’Asylum Fantastic Fest, sotto la supervisione del Direttore Artistico Claudio Miani, comunica l’apertura del contest [Bi]Sogno Interiore, un viaggio nell’inconscio di ciascuno di noi alla scoperta dei sogni più profondi.

Il contest è aperto a pittori, scultori, disegnatori, fotografi e video artist che attraverso la propria forma espressiva si sentano in grado di raffigurare una delle molteplici sfaccettature dell’inconscio.

Verranno selezionati 60 artisti per l’Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea che verrà allestita in occasione della Seconda Edizione dell’Asylum Fantastic Fest, presso Palazzo Doria Pamphilji di Valmontone (RM) dal 14 al 17 maggio 2020.

A seguito dell’enorme successo della Prima Edizione (www.asylumfantasticfest.com/prima-edizione) che ha visto più di 2.500 visitatori, oltre 30 Ospiti Italiani e Internazionali, che ha raggruppato differenti forme culturali ed espressive come Cinema, Musica, Arte, Letteratura e Fumetto, la Direzione del Festival ha deciso per quest’anno di assegnare due differenti riconoscimenti: l’Asylum Award (assegnato dalla commissione tecnica) e il Public Award (assegnato dal pubblico mediante votazione).

Come per la Prima Edizione che ha visto la presenza di molte figure di rilievo della cultura contemporanea come il regista Pupi Avati, l’attore Alessandro Haber, il Direttore della Fotografia Luciano Tovoli; lo scrittore inglese Ramsey Campbell, il disegnatore irlandese John McCrea, il maestro degli effetti speciali Sergio Stivaletti, lo sceneggiatore di Dylan Dog Giancarlo Marzano, il disegnatore Paolo Di Orazio, anche in questa Seconda Edizione moltissimi saranno gli ospiti che via via verranno svelati per arricchire un parterre che si annuncia ricco e variegato.

Inoltre i 60 artisti selezionati entreranno a far parte del Catalogo Delux Asylum – [bi]Sogno Interiore, che verrà presentato in anteprima internazionale al Festival. Tra i 60 artisti selezionati verrà decretato il vincitore che riceverà l’Asylum Award (premio di €. 200,00 (duecento/00) e la curatelia per una personale che si terrà nella Terza Edizione dell’Asylum Fantastic Fest - 2021; e il vincitore del Public Award che riceverà una will card per l’edizione 2021.

L’opening dell’Esposizione fissata per giovedì 14 maggio 2020 vedrà la partecipazione, in qualità di Main Sponsor dell’intero progetto, della Cantina Collepicchioni, principale etichetta italiana che sarà presente con la propria prestigiosa Carta dei Vini.

Le selezioni sono aperte ad artisti italiani, europei ed extra-europei, senza limiti di età, ed operanti in differenti campi artistici. Non è prevista alcuna quota di partecipazione alle Selezioni ed ogni autore potrà presentare un massimo di due opere. La selezione spetta alla Commissione preposta il cui giudizio è insindacabile. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: asylumfantasticfest@gmail.com e dovranno contenere:

Immagine in formato pdf dell’opera (dimensioni massime 50 x 70 cm);

Un file word riportante la scheda dell’opera stessa (titolo, anno di realizzazione, tecnica, misure);

Un file word con l’anagrafica dell’autore;

Un file word con l’autocertificazione di autenticità dell’opera e liberatoria per l’esposizione.

Tutti gli artisti selezionati verranno resi noti sul sito www.asylumfantasticfest.com entro il 28 febbraio 2020 e contattati personalmente per mail. La Direzione si riserva la chiusura delle selezioni anticipatamente qualora venga raggiunto il numero di 60 artisti prima della dead line del Contest.

A tutti gli artisti selezionati sarà richiesto un contributo di €. 50,00 per le spese di gestione e organizzative.

Si invitano pertanto gli artisti ad inviare in tempo utile il materiale richiesto, per verificare la completezza dello stesso e fornire eventuali comunicazioni di ulteriori richieste da parte della Direzione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Festival alla mail asylumfantasticfest@gmail.com