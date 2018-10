Concluse le riprese del primo episodio della prima stagione del docureality StoryRiders

Si sono da poco concluse le riprese del primo episodio della prima stagione di StoryRiders, il nuovo docureality prodotto da Giuseppe Milazzo Andreani, Alberto De Venezia e Riccardo La Cognata per Saturnia pictures – corum, Ipnotica produzioni in collaborazione con Mastrangelo cinematografica e Roswellfilm. L’idea alla base del format è quella di percorrere in moto itinerari ispirati dalla storia o dalla letteratura. Quindi, non più e non solo la moto al centro del racconto, ma anche i luoghi e la loro storia. I riders protagonisti (cinque per questo primo episodio e tutti esordienti assoluti) non sono motociclisti professionisti, ma semplici appassionati di viaggi in moto, uniti dalla passione per le due ruote e l’avventura, che nel corso delle stagioni viaggeranno alla scoperta di itinerari e luoghi poco accessibili o sconosciuti al turismo di massa, con una storia da raccontare.

Le riprese del primo episodio, diretto da Daniele Malavolta, con la direzione della fotografia affidata a Priamo Greco, si sono svolte in Sardegna. Partendo dal porto di Civitavecchia, il gruppo ha raggiunto Olbia e da qui ha completato un itinerario di oltre 1800km attraverso l’isola .

Tutte le tappe sono state seguite da una troupe cinematografica che ha documentato i trasferimenti di ogni luogo raggiunto.

Per questo primo episodio, i Riders sono Riccardo La Cognata, Maurizio Verri, Cristina Brusati e Fabrizio Ceccherini, accompagnati per i primi due giorni da Raffaele Chiulli, e poi da Marco Melzi, tutti in sella a moto Triumph Tiger (tre 1200 XCA, una 800 XRX e una 800 XCA).

Tra qualche settimana sarà ufficializzato il calendario e i luoghi dei prossimi episodi di questa prima stagione.

StoryRiders verrà acquisito da un importante gruppo televisivo e l’intera stagione composta da 5 episodi verrà trasmessa a partire del primo trimestre del 2019.