Conferenza Stampa di presentazione della 46° Edizione del Giffoni Film Festival

Giovedì 7 Luglio 2016, h: 11,00, Casa del Cinema di Villa Borghese, Roma.

Claudio Gubitosi, fondatore e patron del Giffoni Film Festival, attorniato da vari membri della sua ampia squadra di lavoro e di vita, presenta alla Stampa la 46° Edizione del Festival per Ragazzi più famoso del mondo.

La selezione di quest’anno prevede 175 opere in programma, di cui 105 in concorso, su 4.200 in preselezione.

La giuria sarà formata da ben 4.150 giovani, a partire dai 3 anni d’età in su, provenienti da 51 nazioni e 160 città italiane diverse.

I talent, tanto attesi da parte sia dei più grandi che dei più piccoli, anche quest’anno non hanno bisogno di presentazioni: da Jennifer Aniston a Sam Claflin, passando per Nicholas Hoult, Mika, il cast della nuova serie di successo Braccialetti Rossi e dell’amatissima Gomorra, Maccio Capatonda, Ivan Cotroneo, Claudio Cupellini, Matteo Garrone, Paolo Genovese, Madalina Ghenea, Claudio Giovannesi, Miriam Leone, Gabriele Mainetti, i Manetti Bros., Luca Marinelli, Valerio Mastandrea, Ricky Memphis, Ilenia Pastorelli, Gabriella Pession, Elena Radonicich, Lorenzo Richelmy, Matteo Rovere, Claudio Santamaria e molti altri…

Quattro le anteprime già molto attese da parte dei giovanissimi: Fungus the Bogeyman, Ghostbusters, Io prima di te, New York Academy.

Diversi gli eventi speciali, tra cinema e teaser preview: Alla ricerca di Dory, Braccialetti Rossi - la nuova serie, Gatta Cenerentola, Iqbal - Bambini senza paura, Maggie & Bianca Fashion Friends, Regal Academy, Equals, Tomorrow, Un sacchetto di biglie.

Atteso anche l’accompagnamento musicale, “Campania Sound Experience”, che farà un po’ da colonna sonora all’intero Festival e che porterà a Giffoni Valle Piana molti artisti di fama nazionale, tra cui spiccano in particolar modo i nomi di Almamegretta, Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato e la triade Mokadelic/Ntò/Lucariello (Gomorra Sound).

Da accompagnamento al cinema sarà anche il “Giffoni Street Festival” in cui arte, teatro e animazioni di ogni genere e tipo si divideranno tra 250 appuntamenti con artisti di strada, teatranti, burattinai, danzatori ed esperti di giochi.

I film effettivamente in concorso, invece, saranno divisi tra le consuete sezioni del GFF: la “+3”, la “+6”, la “+10”, la “+13”, la “+16”, la “+18” e la “GEX DOC”. Inoltre da quest’anno subentra un’altra novità importante: la sezione “Parental Control”. Quest’ultima - pensata e realizzata apposta per i genitori che accompagnano i propri figli al Festival e che devono attendere, spesso e volentieri, tempi alquanto lunghi - proporrà al pubblico adulto una serie di interessanti film italiani, tutti di recente uscita al cinema; in più, il penultimo giorno del Festival, Sabato 23 Luglio, proporrà la rassegna della sotto-sezione “Corti Italiani”, al termine della quale verrà portato a termine un concorso specifico il cui vincitore sarà decretato dagli stessi spettatori in sala.

Il tutto sotto l’egida del tema cardine del Festival che, come ormai si sa da 46 anni a questa parte, troneggia, ogni anno differente, come il fil rouge di tutto il grande evento artistico. In questa 46° Edizione abbiamo a che fare con la DESTINAZIONE.

“...Si viaggia per mettersi in discussione e, quindi, per autodeterminarsi. La meta del viaggio ne costituisce il motore; ma quali sono le destinazioni a cui si riferisce il Festival? Destinazioni individuali. Quelle dei ragazzi per i quali questa è una prima possibilità di affrancamento dal mondo genitoriale...”.

Ma anche destinazioni collettive, considerando l’importanza che il GFF dà, da sempre, al senso dell’unione che fa la forza, all’importanza del fare squadra per vincere perché, come recita il famoso proverbio, “squadra che vince, non si cambia!”.