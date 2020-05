Confermato a settembre il CONCORSO INTERNAZIONALE MUSICA SACRA 2020 - Iscrizioni aperte fino al 15 luglio

Si avrà tempo fino al 15 luglio 2020 per iscriversi e partecipare al Concorso Internazionale “Musica Sacra” 2020: la XV edizione del più grande concorso al mondo dedicato a questo repertorio è stata posticipata a settembre a causa dell’emergenza COVID-19, ma si conferma come una delle migliori vetrine per i cantanti lirici che vogliano misurare il proprio talento con questa rassegna unica al mondo nata nel 2001. L’eliminatoria sarà solo online e non più (come precedentemente previsto originariamente) con l’opzione di svolgimento dal vivo.

"In questo momento estremamente difficile per tutto il settore musicale, la conferma dello svolgimento del Concorso Internazionale Musica Sacra vuole essere un segnale di speranza ed una concreta opportunità professionale per tutti coloro che vorranno partecipare" dice il Direttore Artistico Daniela de Marco. "L’eliminatoria online vuole essere uno strumento che possa alleggerire le difficoltà di spostamento che in tutto il mondo ha tenuto a casa forzatamente miliardi di persone. Il Concorso Internazionale Musica Sacra è parte di un progetto europeo molto più ampio che prevede spettacoli in Nazioni dove i teatri stanno per riaprire o hanno già riaperto, come in Repubblica Ceca, e questo ci fa auspicare un ritorno alla normalità in tempi brevi anche a Roma".

I partecipanti all’eliminatoria dovranno mandare un video concernente un’aria di musica sacra a propria scelta registrata per l’occasione o presa da un’esibizione già realizzata in precedenza. I video saranno valutati dalla Giuria internazionale del Concorso formata da eminenti di personalità del settore.

Coloro che passeranno il turno e i vincitori di altri Concorsi Lirici che si iscriveranno al Concorso saranno ammessi alle semifinali, in programma il 2 e 3 settembre a Roma, nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Piazza del Popolo e trasmesse in streaming sul canale MariaTV. La finale, una serata conclusiva in forma di Concerto di Gala, avrà invece luogo il 4 settembre, alla presenza dei giurati, presso la Basilica SS. Apostoli. L’evento sarà trasmesso su TelePace e in sintesi su Radio Vaticana.

Il Concorso Internazionale “Musica Sacra” è parte integrante del progetto “Let’s Sing Oratorio Music!” vincitore del Bando Europa Creativa e cofinanziata dal Programma Europa Creativa della Commissione Europea, dedicato a diffondere il genere musicale dell’Oratorio tra i ragazzi europei offrendo loro non solo un’esperienza formativa attraverso la collaborazione con cantanti e orchestre professionali, ma anche un’esperienza teatrale indimenticabile nel cantare un oratorio di fronte al pubblico. In tale ambito, il Concorso Internazionale selezionerà Soprani, Tenori, Baritoni e Bassi “under 36” per trovare i protagonisti di spettacoli basati sull’Oratorio “La Creazione” di Haydn che si terranno in Repubblica Ceca, Grecia, Italia e Romania nel 2021.

I partner del progetto europeo "Let’ Sing Oratorio Music!" - il Teatro Slesiano di Opava (CZ), la Filarmonica Mihai Jora di Bacau (RO), la Federazione Panellenica dei Cori Scolastici e dei Direttori di Coro (GR) e l’Accademia Musicale Europea (IT), organizzatrice del Concorso - offriranno borse di studio per un totale di € 7.500,00 workshop gratuiti e rimborsi viaggi e alloggio per tutte le attività del progetto.

NB: Le date relative a semifinali e finali e/o le procedure di svolgimento possono subire variazioni solo in funzione di decreti normativi di emergenza per il Coronavirus.

Tutte le informazioni su:

www.concorsomusicasacra.com/

www.facebook.com/concorsomus...

concorsomusicasacra@gmail.com