Contemporaneamente Roma 2019 - eventi dal 7 al 9 dicembre

XIII EDIZIONE DEL PREMIO TUTTOTEATRO.COM ALLE ARTI SCENICHE DANTE CAPPELLETTI

Il 7 e l’8 dicembre torna al Teatro India l’evento a cura dell’Associazione Tuttoteatro.com, saranno sette gli studi scenici in gara valutati da una giuria presieduta da critici e personalità del teatro contemporaneo che premieranno lo spettacolo vincitore.

[foto di Francesco Enia]

7 dicembre

Ore 15 – 17 | presentazione degli studi La vacca di Beat Teatro, Pupitignè di Bifano – Campisi – Di Mauro, F-Aida. Eppur cantava ancora di Mana Chuma Teatro e Biografia dell’inquietudine di Lisa e Imprenditori di sogni

Ore 18.30 | Fattoria (liberi di essere schiavi) di Paolo Alessandri con i neodiplomati dell’Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendolea

8 dicembre

Ore 15 – 16.20 | presentazione degli studi Life di Emiliano Brioschi e Cinzia Spanò, La luce delle parole di C.t.l. Lab – Marco Lungo e Luca 4,24 di Sesti – Maiotti

Ore 20.30 | presentazione La Regina Coeli di Carolina Balucani e Matteo Svolacchia, il progetto vincitore del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti 2017

Ore 21.30 | consegna del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti e consegna del Premio Tuttoteatro.com Renato Nicolini a Mimmo Borrelli, regista premio Ubu per la miglior regia nel 2018

CORVIALE BUSKERS FESTIVAL

Il 7 e l’8 dicembre numerosi eventi di teatro, musica, danza e circo prenderanno vita presso il Teatro di San Raffaele e lungo le strade del Serpentone di Corviale per la manifestazione organizzata dall’Associazione culturale Artmosfera.

7 dicembre

Ore 11 – 13 | presso Largo Trentacoste performances di Pois Pois (giocoleria), Godié (teatro – circo), Leonardo Varriale (acrobatica)

Ore 15 – 17.30 | presso Largo Trentacoste performance di hula hoop di India Baretto, giocoleria di Warner Circus e spettacolo di contorsionismo e arpa di Irene Betti

Ore 16 – 18.30 | presso il Teatro San Raffaele workshop a cura di Big Up! Scuola di circo

Ore 21 – 01 | presso il Teatro San Raffaele spettacolo di teatro di Luigi Morra, danza con Uscite d’emergenza, musica con Gianluca Secco & Antonio Arcieri e No Funny Stuff e spettacolo di ombre cinesi con Silvio Gioia

8 dicembre

Ore 11 – 13 | presso Largo Trentacoste performance di teatro di strada con Smisurato, teatro circo con Emanuele Avallone, clownerie con Mago Brillo e trampoli con Materia Viva

Ore 15 – 17.30 | presso Largo Trentacoste performance di teatro circo con Donamora, teatro di strada con Eduardo Ricciardelli e bolle di sapone con Booble Concert

Ore 16 – 18.30 | presso il Teatro San Raffaele laboratorio Circondirondà a cura di Irene Croce

Ore 21 – 01 | presso il Teatro San Raffaele performance di equilibrismo con Irene Croce, live di Christian Muela, degli Slavi bravissime persone e di Keet&More, performances di danza con Gruppo Rave e con Yoko

FIERA NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI

Fino all’8 dicembre presso il Roma Convention Center – La Nuvola torna l’evento Più libri più liberi promosso dall’Associazione Italiana Editori (AIE).

7 dicembre

Ore 12.45 | incontro Calendario civile europeo. I nodi storici di una costruzione difficile con gli interventi di Giuliano Amato, Anna Foa e Jacques Rupnik

Ore 14 | incontro In Casa editrice l’accento è su “Casa”, tra gli interventi anche Zerocalcare e Daniel Cuello

Ore 16.30 | presentazione del libro di Gipi Momenti straordinari con applausi finti

8 dicembre

Ore 12.45 | presentazione del libro La storia del calcio in 50 ritratti intervengono Paolo Condò e Francesco Totti

Ore 16.30 | intervista a Carlo Verdone Siamo tutti compagni di scuola

Ore 18.30 | Resistenza Curda intervengono Valerio Mastandrea, Ylman Orkan e Zerocalcare

Ore 19 | presentazione del libro Andrea Camilleri e la sua Autodifesa di Caino con l’intervento di Roberto Andò

FOTONICA

Ultimi giorni per l’evento a cura dell’Associazione Culturale Flyer dedicato alle audio visual digital arts

7 dicembre

Ore 17 – 19 | workshop kids Musica elettronica for kids a cura di Francesco Bianco presso Fusolab

Ore 19 – 21 | l’incontro con gli artisti Hydropsyche & Hermanova e Matt Black Coldcut presso Fusolab

Ore 23.30 – 00.15 | AV performance di Hydropsyche & Petra Hermanová presso il cinema Aquila

Ore 00.30 – 01.15 | AV performance di Matt Black Coldcut The Art of Audiovisual Relationship presso il cinema Aquila

Ore 23 – 3 | dj set e vj set Bob Tha Funk + VisuaLiz nel foyer del Cinema Aquila

L’INVENTORE D’ILLUSIONI

Ultimi proiezioni per la rassegna a cura dell’Azienda Speciale Palaexpo presso il Palazzo delle Esposizioni

7 dicembre

Ore 21 | Unico indizio: la luna piena di Daniel Attias

8 dicembre

Ore 21 | Rage – Furia primitiva di Vittorio Rambaldi

DE NATURA SONORUM FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA ELETTROACUSTICA

L’Associazione Teatro in scatola proporrà l’ultima serata presso il Mattatoio di Testaccio

9 dicembre

Ore 20.30 | I mille volti della musica elettroacustica concerto con Walter Branchi, Francesco Cuoghi e Maurizio Barbetti

Ore 23 – fino all’alba | sleeping concert di Federico Placidi Don’t listen to me, now.

