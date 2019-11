Contest di Cinemotore per corti e sketch comici

CINEMOTORE PREMIA LA COMMEDIA, I DUE RICONOSCIMENTI VERRANNO ASSEGNATI A CORTINAMETRAGGIO - CORTOCOMEDY CINEMOTORE AWARD & SKETCH CINEMOTORE AWARD:

AVETE GIRATO UN CORTOMETRAGGIO (COMMEDIA) O AVETE REALIZZATO UNO SKETCH PER IL WEB DIVERTENTE (SU QUALSIASI PIATTAFORMA)

Arriva il contest che premia il cortometraggio (di commedia, divertente) e lo sketch sul web (divertente).

I due premi CortoComedy & Sketch Cinemotore Award verranno assegnati durante la serata di premiazione di Cortinametraggio 2020 (23 - 29 marzo 2020 a Cortina d’Ampezzo) !!!

###

SEZIONI IN CONCORSO:

- Cortocomedy Cinemotore Award;

- Sketch Cinemotore Award.

La deadline è fissata per il 31 gennaio 2020

POTETE ISCRIVERE I VOSTRI CORTI O I VOSTRI SKETCH (se non lo avete ancora realizzato fatelo prima della scadenza) FACILMENTE TRAMITE FilmFreeway

###

CORTOCOMEDY CINEMOTORE AWARD:

Sezione dedicata a cortometraggi (di commedia, divertente) di durata non superiore ai 20 minuti realizzati nel corso del 2018-2019 (non prima del 1 gennaio 2018). L’opera dovrà essere caricata e visibile tramite piattaforma FilmFreeway. La selezione dei film avviene a cura e a giudizio insindacabile della Direzione Artistica del Festival.

I titolari delle opere interessati a partecipare alle selezioni dovranno inviare il materiale richiesto entro il giorno 31 gennaio 2020.

In caso di selezione l’invio del supporto per la proiezione (file in HD) dovrà pervenire al Festival entro e non oltre il giorno 21 febbraio 2020.

###

SKETCH CINEMOTORE AWARD:

Sezione dedicata agli sketch (di commedia, divertente) di durata non superiore ai 10 minuti (da 1 a 10 minuti massimo) realizzati nel corso del 2018-2019 (non prima del 1 gennaio 2018). L’opera dovrà essere caricata e visibile tramite piattaforma FilmFreeway. La selezione dei film avviene a cura e a giudizio insindacabile della Direzione Artistica del Festival.

I titolari delle opere interessati a partecipare alle selezioni dovranno inviare il materiale richiesto entro il giorno 31 gennaio 2020.

In caso di selezione l’invio del supporto per la proiezione (file in HD) dovrà pervenire al Festival entro e non oltre il giorno 21 febbraio 2020.

###

MATERIALE RICHIESTO PER L’ISCRIZIONE: Tutte le opere inviate al Festival devono essere corredate dal materiale seguente:

- entry form debitamente compilata (pena l’esclusione dalle selezioni);

- un link dove l’opera è fruibile (la visione sarà strettamente privata) – si consiglia VIMEO.

###

FILM SELEZIONATI:

I film selezionati dovranno mandare il materiale a integrazione quando verranno contattati dalla Direzione del Festival. I film selezionati di tutte le sezioni di concorso verranno proiettati durante le giornate del Festival Cortinametraggio presso l’Hotel Savoia, la Sala Grande e il Cinema Eden di Cortina D’Ampezzo.

###

PROIEZIONE FILM:

Il calendario e gli orari delle proiezioni sono a cura della Direzione del Festival, la quale pubblicherà un catalogo generale delle opere presentate.

###

PREMI:

I due premi CortoComedy & Sketch Cinemotore Award verranno assegnati durante la serata di premiazione di Cortinametraggio 2020 (23 - 29 marzo 2020 a Cortina d’Ampezzo).

###

La redazione di Cinemotore insieme alla direzione di Cortinametraggio sceglieranno il CortoComedy e lo Sketch che si aggiudicheranno il Premio. Il contest e l’iscrizione per il CortoComedy & Sketch Cinemotore Award è indipendente da quella di Cortinametraggio. Potete iscrivervi a Cortinametraggio e iscrivervi anche a questo contest per avere più occasioni sempre che rientrate nella sezione Comedy o Sketch.

Info al link

www.cinemotore.com/?p=160300