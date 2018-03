Da oggi la scrittrice e giornalista Claudia Catalli sarà ospite del festival Cortinametraggio per presentare la mini-serie "Anna. Quella che (non) sei" nata da un suo soggetto e andata in onda con successo su Fox Life.

Così Catalli: "Ringrazio Fox Life per aver creduto nella mia storia. Mi piacerebbe sdoganasse le serie tv al femminile: all’estero dai tempi di Desperate Housewives e Sex and the city, fino a Orange is the new black e Glow, è chiaro che raccontare storie di donne nelle serie tv funziona e interessa a un pubblico sempre più ampio. Speriamo se ne accorga presto anche l’Italia." Sulla storia: "Anna. Quella che (non) sei ha molto di onirico e altrettanto di reale. Racconta il viaggio di una donna attraverso le scelte che è chiamata a fare nella vita. La protagonista (Giulia Bevilacqua) sente l’urgenza di dover cambiare qualcosa, capirà "cosa" e "come" attraverso l’incontro con altre donne, perché a volte occorre guardarsi con occhi di altri per vedersi davvero".

Una seconda possibilità per ripensare la propria vita, cambiare strada e inseguire un sogno. La nuova serie in 4 episodi di FoxLife, ANNA QUELLA CHE (NON) SEI è andata in onda su Fox Life ed è attualmente disponibile online su www.foxlife.it/anna-quella-c....

Claudia Catalli

Scrittrice e giornalista, Claudia Catalli ha 32 anni, un romanzo pubblicato a 18, una laurea in Filosofia, migliaia tra racconti e articoli sparsi in antologie e riviste nazionali e internazionali negli ultimi dieci anni. Esperta di cinema, conduce format tv di cui è anche autrice (CineCocktail, My Studio) e da sei anni la vediamo nel programma Cinematografo in onda su Rai Uno. "Non scrivere nè per te, nè per gli altri, nè per l’oggi nè per il domani, nè per il guadagno nè per la gloria: insegui il tuo piccolo assoluto" è il suo motto.