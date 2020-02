Corto con scena di cibo: 300 euro al prescelto

Ci segnala Sergio Fabi - grazie alla sua utilissima newsletter Cinemotore - di una nuova rassegna cinematografica, di cui ancora non si sa nulla (il mistero ci stuzzica maggiormente) che mette in palio 300 euro per il miglior cortometraggio che abbia all’interno una o più scene di cibo.

I corti, che devono essere girati non prima del 2018, vanno inviati a:

cinemotore@gmail.com

includendo:

1) il link youtube o vimeo per vedere il corto

(con eventuale password per visualizzarlo)

Non inviare il corto in altre modalità che non siano link youtube o vimeo: non inviare tramite wetransfer o altri applicativi

2) Titolo

3) Durata (che non deve superare i 12 minuti, titoli inclusi)

4) Brevissima trama (o l’idea del corto)

5) Regia e cast

6) Numero di telefono di un componente del cast tecnico o artistico del corto, qualora venisse scelto

Il corto scelto verrà proiettato all’interno della rassegna e riceverà un premio di 300 euro.

www.cinemotore.com/?p=165717