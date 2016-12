Cosenza, 21 settembre: se permettete parliamo di Videoarte!

Mercoledì 21 settembre alle ore 18.00 presso la libreria UBIK (via XXIV maggio 49) a Cosenza, presentazione del libro di Bruno Di Marino, OLTRE I BORDI DELLO SCHERMO - Conversazioni con i maestri della sperimentazione audiovisiva (AES+F - Kenneth Anger- Robert Cahen- Peter Campus - Pierre Coulibeuf - Theo Eshetu - Paolo Gioli - Michel Gondry - Peter Kubelka - Jonas Mekas - Shirin Neshat - Fabrizio Plessi - Martial Raysse - Paolo Rosa - Zbigniew Rybczynski - Michele Sambin - Michael Snow - Bill Viola), edito da Manifestolibri. Alla presentazione, moderata da Ugo G. Caruso , interverrà, oltre all’autore, Marcello Walter Bruno dell’Università della Calabria.

Oltre i bordi dello schermo raccoglie 18 conversazioni con alcune delle figure più importanti della storia del cinema e del video sperimentale, forme audiovisive che, senza basarsi necessariamente su strutture narrative e interpreti e senza contare su apparati produttivi, costituiscono da sempre nel vasto territorio delle immagini in movimento uno spazio di ricerca e libera creatività.

Alcuni di essi sono artisti visivi (Shirin Neshat, Martial Raysse, AES+F, Paolo Gioli, Fabrizio Plessi), fanno parte cioè del sistema dell’arte contemporanea e, oltre a film e video, hanno prodotto e producono opere di diverso tipo; altri, invece, sono filmmaker che hanno rivoluzionato la storia del cinema (Kenneth Anger, Peter Kubelka, Jonas Mekas, Michael Snow); altri ancora sono pionieri dell’immagine elettronica (Robert Cahen, Peter Campus, Bill Viola).

Non mancano poi autori, come Zbigniew Rybczynski e Michel Gondry, che hanno innovato profondamente il linguaggio della videomusica dagli anni Ottanta a oggi. Le conversazioni – quasi tutte pubblicate nell’arco di due anni su “Alias”, supplemento del quotidiano “Il Manifesto” – sono precedute da un cappello introduttivo esplicativo su ciascun singolo autore e corredate da alcune illustrazioni.

Notizie sull’autore

Bruno Di Marino (Salerno 1966), storico dell’immagine in movimento, dal 1989 si occupa in particolare di sperimentazione audiovisiva. Attualmente insegna Teoria e Metodo dei Mass Media presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Ha diretto festival, retrospettive e rassegne e curato numerose mostre. Tra i volumi da lui scritti o curati: Animania – 100 anni di esperimenti nel cinema d’animazione (Il Castoro, 1998); L’ultimo fotogramma. I finali del cinema (Editori Riuniti, 2001); Interferenze dello sguardo. La sperimentazione audiovisiva tra analogico e digitale (Bulzoni, 2002); Studio Azzurro - Tracce, sguardi e altri pensieri (Feltrinelli, 2007); Pose in movimento. Fotografia e cinema (Bollati Boringhieri, 2009); Film Oggetto Design – La messa in scena delle cose (PostmediaBooks, 2011); Hard Media – La pornografia nelle arti visive, nel cinema e nel web (Johan and Levi, 2013); Il mouse e la matita. L’animazione italiana contemporanea (Marsilio, 2014); Il segno mobile. Graphic design e comunicazione audiovisiva (Bietti, 2016). I suoi saggi sono stati pubblicati in Francia, Belgio, Portogallo, Germania, Russia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, Cina e Ungheria.