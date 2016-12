Credits Magazine - Presentazione al Festival del cinema di Roma‏

Sabato 15 ottobre, alle ore 18:00 presso gli spazi della Roma & Lazio Film Commission, si terrà la presentazione del numero zero di "Credits".

“Come il cinema, noi vogliamo raccontare storie. Ci siamo appassionati a portar fuori le persone, ancor prima che le professionalità, che lavorano nei film, ma che al cinema non vediamo. Era giusto e necessario dare loro importanza. Dietro ognuna di esse vi è una storia, una persona, una famiglia, una città.” - Questo il commento di Angelo Astrei, Direttore Responsabile e ideatore di “Credits Magazine”:

Una “rivista” che si propone tramite storie, fotografie ed illustrazioni di concedere spazio a tutte le figure che lavorano, anche marginalmente, nell’ambito della Settima arte. Un magazine che si compone, in questo numero zero, di 13 di storie distribuite su 104 pagine e il cui progetto grafico è a cura di Alessandro Rossi, il quale ha aggiunto: “Secondo me, il vero paradosso è la carta, perché nell’epoca del digitale dicono tutti che un progetto del genere sia folle. Ma siamo andati a coprire una fascia che sul mercato non c’è, perché in questo magazine non facciamo attualità come le riviste commerciali di cinema, ma pensiamo di mettere qualcosa che rimarrà attuale anche quando verrà letto nuovamente tra dieci anni”.