CRISTIANO GODANO DEI MARLENE KUNTZ CHIUDE IL FESTIVAL DI ORTIGIA‏

Chiude l’ottava edizione del festival di Ortigia, Cristiano Godano voce e chitarra dei Marlene Kuntz con il doc. Complimenti per la festa, di Sebastiano Luca Insinga che celebra i venti anni dell’ormai storico e rivoluzionario album Catartica e i venticinque anni della band. ll doc. sarà presentato il 16 luglio e Cristiano Godano interverrà al termine della proiezione con la presenza di un moderatore, proponendo fra una domanda e l’altra, qualche brano in acustico del repertorio della band.

Era il 1994 quando Catartica segnò un punto fermo nella storia della musica rock italiana. Vent’anni dopo l’uscita di quell’album i Marlene Kuntz riportano in tour tutte le canzoni di allora.

Complimenti per la festa racconta la storia di quella band, composta da un gruppo di ragazzi della provincia di Cuneo con il solo desiderio di sfondare nel mondo della musica. I tre fondatori: il batterista Luca Bergia, il cantante/chitarrista Cristiano Godano e il chitarrista Riccardo Tesio vogliono farcela senza compromessi, vogliono dettare nuove regole, vogliono fare la loro musica e vogliono che sia cantata in italiano.

È solo grazie alla caparbietà, alla costanza, alla tenacia che oggi la storia dei Marlene Kuntz è una storia da raccontare. Complimenti per la festa mostra la band sotto una veste inedita e intima. Nelle pause tra una data e l’altra sono i momenti domestici e quotidiani che alimentano il film. Il ritorno in quella Cuneo dove tutto ebbe inizio e dove oggi ancora tutto scorre. Vent’anni dopo i Marlene Kuntz riportano in tour quei celebri pezzi. Il film segue il tour di Catartica lungo tutta la penisola e scava dentro l’origine della band e la creazione del suo album di debutto. Dai primi momenti di preparazione al tour e poi lungo le oltre 30 date in giro per i club della penisola. Il documentario è un tributo alla loro carriera e insieme un film concerto con momenti live del tour tra ricordi e racconti del tempo in cui quei brani furono scritti. I Marlene sono in giro in furgone, proprio come venti anni prima, verso i club di tutta Italia a respirare il sudore degli amplificatori e le vibrazioni del pubblico. Gli incontri con i fan, le cene in albergo, i lunghi momenti di incontro nei camerini. Tutti questi momenti fanno parte di Complimenti per la festa.

Il doc è stato prodotto da Jump Cut in collaborazione con Duel e distribuito da Feltrinelli Real Cinema.

Ortigia Film Festival, Incorniciato nello splendido scenario di Ortigia, patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2005, oltre alla Sezione competitiva di opere prime e seconde italiane, presenta, infatti, una Sezione di Documentari sociali internazionali e una Sezione competitiva di cortometraggi.

