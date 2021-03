’Crudelia’ a maggio nei cinema

Crudelia, interpretato dalle vincitrici dell’Academy Award® Emma Stone ed Emma Thompson, il nuovo lungometraggio diretto da Craig Gillespie arriverà a maggio nei cinema italiani.

Dopo il debutto durante i Grammy Awards 2021 di questa notte, The Walt Disney Company ha rilasciato le nuove immagini del lungometraggio Disney live action Crudelia, interpretato dalle vincitrici dell’Academy Award® Emma Stone ed Emma Thompson. Diretto da Craig Gillespie, il film arriverà a maggio nei cinema italiani.

La vincitrice dell’Academy Award® Emma Stone (La La Land) è la protagonista del nuovo film Disney live action Crudelia, che racconta gli esordi ribelli di una delle antagoniste più celebri del mondo del cinema: la leggendaria Cruella De Vil (Crudelia De Mon).

Trailer:



Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata dall’attrice due volte premio Oscar® Emma Thompson (Casa Howard, Ragione e sentimento). Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Cruella.

Crudelia è diretto da Craig Gillespie (Tonya) e prodotto da Andrew Gunn (Quel pazzo venerdì), Marc Platt (Il ritorno di Mary Poppins) e Kristin Burr (Ritorno al Bosco dei 100 Acri), mentre Emma Stone e Michelle Wright (Baby Driver - Il genio della fuga) sono le produttrici esecutive. La costumista due volte vincitrice del premio Oscar® Jenny Beavan (Mad Max: Fury Road, Camera con vista) ha creato gli affascinanti e fantasiosi costumi.

