CUT! Dare senso alle immagini - Workshop di montaggio al Pop Film Fest di Terni

CUT! DARE SENSO ALLE IMMAGINI

Incontri sul montaggio

L’Associazione culturale Terni per il cinema in collaborazione con l’AMC, Associazione Montatori Cinematografici, organizza nell’ambito del Pop Film Festival 2018, per i giorni 28-30 settembre, un ciclo di 4 masterclass sul montaggio. Il progetto intende indagare la fase dell’editing di un’opera audiovisiva, la ricomposizione del racconto per immagini, quale punto di vista assumere e con quale stile raccontare, confrontandosi con le sfide creative e realizzative poste dall’idea e dal suo sviluppo. Durante gli incontri verranno proiettati brani di film e analizzati materiali di montaggio. E’ prevista la partecipazione di grandi professionisti del settore.

Gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale e il Cinema Cityplex Politeama di Terni. L’iscrizione ha un costo pari a €150 e prevede, oltre alla partecipazione al workshop, il pernottamento in camera doppia per tre notti (con prima colazione), l’ingresso gratuito a tutte le proiezioni del festival ed alle attività collaterali, compresi gli incontri con i professionisti del doppiaggio.

Il numero minimo di partecipanti previsto è di 20 studenti e ’offerta è attiva per i primi 30 studenti che vi aderiranno.

Per info e per richiedere l’iscrizione è necessario inviare una mail entro il 19 settembre con il proprio curriculum a: workshop@popfilmfest.it