DA 5 BLOODS - il film di Spike Lee solo su NETFLIX dal 12 giugno

Scritto da Danny Bilson, Paul DeMeo, Kevin Willmott e Spike Lee

Con Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock, Jr., Mélanie Thierry, Paul Walter Hauser and Jasper Pääkkönen, Johnny Trí Nguyễn, Lê Y Lan, Nguyễn Ngọc Lâm, Sandy Hương Phạm, con Jean Reno, e Chadwick Boseman

Dal vincitore del premio Oscar® Spike Lee arriva un nuovo film: la storia di quattro veterani afroamericani: Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) - che ritornano in Vietnam. Alla ricerca di ciò che rimane del loro caposquadra, caduto in guerra (Chadwick Boseman) e di un tesoro sepolto, i nostri eroi, riuniti dal preoccupato figlio di Paul (Jonathan Majors), combattono le forze dell’uomo e della natura - mentre affrontano le devastazioni durature dell’immoralità della guerra del Vietnam.

DA 5 BLOODS sarà disponibile globalmente su Netflix dal 12 GIUGNO

