Da dicembre in uscita il volume ’I miei KISS’, di Alessandro Tozzi

Fine anni ’70. Il rock psichedelico e rivoluzionario dei Beatles e dei Rolling Stone lascia spazio al nuovo glam rock che avanza e con esso le nuove star del rock ’n’ roll. Stiamo parlando dei KISS, la band che fulmina sin dal primo accordo di chitarra il nostro protagonista: Ale. Ale aveva appena 10 anni nel 1979 e da allora i KISS sono diventati la sua ossessione.

“I miei KISS” è il racconto di un folle viaggio attraverso gli anni fino ai giorni nostri all’inseguimento di una delle band rock più famose e provocatorie del globo. Ma come si diventa fan dei KISS nel 1979? Dove si reperiscono le notizie per andare all’inseguimento dei propri idoli? Dove si comprano i biglietti per i concerti dall’altra parte dell’oceano? Come si fa a non farsi lasciare dalla fidanzata storica -che poi il protagonista sposerà- quando parte per le trasferte dei KISS?

Il libro “I miei KISS” nasce dall’esperienza vissuta in prima persona di Ale, il protagonista, nonché autore del libro, all’inseguimento dei KISS, la band americana che più di ogni altra è riuscita a creare un mito tra rock ed entertainment, a caccia di rarissimi cimeli conquistati a suon di chilometri in giro per il mondo, tra tenacia e perseveranza, quando ancora internet non era nato e di conseguenza quasi estremamente irraggiungibili. Ma non per il nostro Ale.

Ale e la sua combriccola di KISSomani (in)seguono le orme dei propri beniamini collezionando ritagli di giornali, pianificando tour in giro per il mondo, raccogliendo cimeli e firme per creare un proprio museo personale, attraversando l’oceano pur di non perdersi un solo concerto, acquistando però i biglietti dei concerti nelle grandi arene del rock’n’roll internazionali in una stradina di periferia di Roma, a notte fonda, da una cabina telefonica, muniti di buste piene di gettoni e successivamente da schede telefoniche.

Come si diventa fan dei KISS se non inseguendoli nella loro “follia” nei ruggenti anni ’80? Lo scopriremo attraverso le vicende personali di Ale, il reale protagonista di questa avvincente storia, ricordando ogni piccolo aneddoto all’inseguimento dei KISS, quando ancora non vi era internet, non vi erano smartphone, né Facebook per raccogliere notizie o trovare altri “pazzi” fans e neppure Whatsapp per darsi appuntamento, una volta che ci si trovava.

Il libro è corredato da fotografie scattate dall’autore e dall’amico di sempre Nicola Ciccarone in giro per il mondo all’inseguimento dei KISS, delle prefazioni di alcuni dei suoi più stretti amici e fan dei KISS, ovvero Nicola Ciccarone, Emanuele Lo Porto e Barbara Caserta, nonché di cartine geografiche e conteggio chilometri dei viaggi effettuati da Ale & Co.

Arricchiscono il volume cartine, disegni ed illustrazioni di Isabella Ferrante, nonché l’identiKISS realizzato da Sara Di Carlo, per un simpatico test riservato ai fans. Il libro è preceduto da quattro spot con protagonisti delle action figures dei KISS, con le voci di Alessandro Tozzi (Paul Stanley), Emanuele Lo Porto (Gene Simmons), Andy Touch (Ace Frehley) e Nicola Ciccarone (Peter Criss). Le animazioni sono a cura di Alessandro Tozzi ed Isabella Ferrante, mentre i testi dei dialoghi sono a cura dello stesso Tozzi. I video sono stati realizzati dallo studio fotografico Reportace.

Il libro, edito da Coop.va Informazione Alternativa, sarà in vendita nelle edicole del Nord Italia e nelle città di Firenze e Roma, a partire dal 5 dicembre 2016, al prezzo di 8,90 euro.

EVENTI E PRESENTAZIONI

Giovedì 8 dicembre 2016 dalle ore 19:00 ci sarà la prima di una serie di presentazioni alle quali ci farebbe piacere averti come ospite. La serata si svolgerà presso il Pride Pub (Via Enea 15/B, zona San Giovanni - Roma) e prevede la presentazione del libro in presenza dell’autore, mentre dopo le 21:00 ci sarà un live unplugged della cover band dei KISS, ovvero i Dressed to Kiss, che durerà circa 30 minuti.

Il secondo appuntamento è per sabato 10 dicembre dalle ore 16:30 presso il negozio di dischi Pink Moon Records (Via Pacinotti 5, zona Piazzale della Radio/Marconi – Roma), con presentazione del libro in presenza dell’autore, disponibile fino alle ore 19:00 per incontri con il pubblico, KISSomani ed eventuali interviste.

Pagina FB - www.facebook.com/imieikiss Twitter - http://twitter.com/imieikiss

SINOSSI

E’ il 1979 quando Ale ascolta per la prima volta una canzone dei KISS. Si pensava fosse una esplosione temporanea, un innamoramento di un bambino, ed invece inizia una vera e propria caccia ai KISS. La passione per i KISS “costringe” Ale all’inseguimento delle sue amate rockstar in giro per il mondo, incontrando nuovi amici, collezionando cimeli e ragazze, tra avventure ed aneddoti divertenti, raccontando la sua storia fino ai giorni nostri e fino alla fine di quelli dei KISS. Se mai ci sarà una fine per la mitica rock band.

NOTA DELL’AUTORE

Questo volume nasce da una serie di esigenze dell’autore. Innanzitutto mettere per iscritto circostanze ed emozioni prima che sia troppo tardi, quando l’età avanzata potrebbe compromettere i ricordi. Poi condividere le emozioni stesse con coloro che proprio sul momento le hanno provate con l’autore, e sono tutte persone care che i KISS hanno contribuito ad unire tra loro. Infine, perché no, per cimentarsi con una scrittura diversa: non più la recensione di un libro, di un disco, di uno spettacolo, che esaurisca il suo significato dopo l’onda dell’evento, ma che resti valida per sempre… proprio come le emozioni. E’ per questo che sono loro, le emozioni, le protagoniste del libro, al di sopra di qualsiasi persona fisica, anche se ci sono i KISS sullo sfondo perché sono loro ad averle prodotte nell’autore e nei suoi compagni d’avventura.

L’AUTORE

Alessandro Tozzi, classe 1969, laureato in Economia e Commercio, KISSomane dal 1979, professione consulente fiscale, passioni coltivate nel tempo libero una gran quantità: dal 1996 al 2004 mediocre ma volenteroso atleta, dal 2010 editore e firma del quindicinale web di musica e spettacolo sulpalco.it oltre ad una penna prestata ad altre testate, sempre dal 2010 autore ed interprete di progetti teatrali e/o cabarettistici, approda a questo primo libro spinto dal desiderio di rendere pubbliche le emozioni vissute nell’inseguire i suoi beniamini, anche allo scopo di ricordarle per sempre egli stesso. Dal 2016 è anche il presidente dell’associazione culturale SulPalco.

Scheda Tecnica

Titolo: I miei KISS

Autore: Alessandro Tozzi

Editore: Informazione alternativa Soc. Coop

Progetto grafico e impaginazione: RaffoArt Communication

Ideazione Copertina: Sergio Raffo

Cartine, Illustrazioni e Disegni interni: Isabella Ferrante

Fotografie interne: Alessandro Tozzi e Nicola Ciccarone

Costo: € 8,90

Pagine: 100

Pubblicazione: dicembre 2016