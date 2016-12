Dal 15 novembre al via le iscrizioni per l’International Independent Permanent Memories

International Independent Permanent Memories Festival (IIPMF) nasce e si sviluppa da un’idea di Michael Segal, attore e produttore italiano. Il desiderio è quello di creare uno spazio per il cinema indipendente in ogni sua sfaccettatura con la consapevolezza di dare i presupposti perchè possa emergere e trovare sempre più spazio ed interessa da parte del pubblico. IIPMF porta i prodotti cinematografici ai più alti livelli, facendo una selezione accurata tra tutti i partecipanti ed i vincitori avranno una concreta possibilità di trovare una distribuzione mondiale. Quello che differenzia IIPMF da moltissimi altri Film Festivals è proprio la sua straordinaria giuria, composta da professionisti sia tecnici che artistici, attualmente in attività, produttori e registi, impegnati sia in prodotti indipendenti che in grossi progetti Hollywoodiani e Blockbusters mondiali. IIPMF rappresenta anche l’occasione per tutti i partecipanti, di trovare ed interagire con potenziali alleati in future produzioni, permettendo a ciascuno di potersi mettere in comunicazione con specialisti di ogni settore.

La grande varietà di categorie, premi e riconoscimenti del festival, fanno di IIPMF uno dei più completi al mondo, dove ogni artista e tecnico del cinema potrà cimentarsi in una competizione per attori, registi, filmmakers, fotografi, cantanti, musicisti, scrittori, make-up artists, creatori di effetti speciali sia prostetici che digitali.

Le due macro-categorie del Festival saranno:

LUNGOMETRAGGI e CORTOMETRAGGI suddivisi per genere Action, Horror, Thriller, Drama, Comedy, Sci-Fi, Animated, Fantasy & Romance

L’iscrizione ad una macro-categoria, darà la facoltà di iscriversi anche a uno o più premi di seguito elencati. Prodotti cinematografici e video prenderanno parte alla competizione, trasformando il festival in una vetrina ed una sfida anche per scrittori, fotografi e musicisti.

MIGLIORE SCENA D’AZIONE

MIGLIORE CGI

MIGLIORE FOTOGRAFIA

MIGLIORE COSTUMI

MIGLIORE REGIA

MIGLIORE MONTAGGIO

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

MIGLIORE MAKE-UP

MIGLIORE SCENOGRAFIA

MIGLIORE COLONNA SONORA

BEST SOUND DESIGN

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

MIGLIORE SOGGETTO

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

MIGLIORE FOTOGRAFIA DI BACKSTAGE

MIGLIORE PUBBLICITA’

MIGLIORE DOCUMENTARIO

MIGLIORE FAN FILM

MIGLIORE VIDEO CLIP MUSICALE

MIGLIORE WEB SERIE PILOTA _ MIGLIORE TV SERIE PILOTA

MIGLIORE VR 360 VIDEO

MIGLIORE TEASER TRAILER

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE PER LUNGOMETRAGGIO

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE PER CORTOMETRAGGIO

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE PER LUNGOMETRAGGIO

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE PER CORTOMETRAGGIO

SEDE

Il Festival e la cerimonia di premiazione, si terranno nella splendida città di Ancona (Marche), l’8-9-10-11 giugno 2017 come prima edizione.

Le proiezioni degli 8 lungometraggi vincitori si terranno nella splendida cornice della MOLE VANVITELLIANA opera dell’architetto Luigi Vanvitelli. Conosciuta anche come il Lazzaretto di Ancona è una costruzione monumentale situata nel porto di Ancona, un tempo luogo di rifugio e di quarantena, oggi invece, grande centro culturale che ospita, grazie alla sua particolare articolazione, mostre e manifestazioni artistiche di ogni genere.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming su internet nella pagina Facebook del Festival e poi archiviate permanentemente nel canale YouTube dedicato. Durante i quattro giorni di Festival, la città di Ancona sarà coinvolta in una serie di attività collaterali come workshops di recitazione, fotografia, regia, esibizioni di stuntmen, concerti e shows che vedranno come protagonisti alcuni della giuria.

PREMIERE - 8 giugno, 2017

L’IIPM Festival ospiterà la PREMIERE del film sci-fi/horror "Altered Perception”, prodotto dalla casa di produzione Blanc/Biehn Productions diretto da Kate Rees Davies, scritto da Travis Romero (Treachery), con i protagonisti MICHAEL BIEHN e sua moglie Jennifer Blanc.

FILMFREEWAY PIATTAFORMA UFFICIALE

Le iscrizioni possono essere presentate esclusivamente su FilmFreeway a questo indirizzo:

https://filmfreeway.com/festival/IIPMF