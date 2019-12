Dal 19 al 21 dicembre: Lazio Green Film Festival

300 film da tutto il mondo per parlare ai giovani attraverso le emozioni di… “Semplice rivoluzione verde”

LIVIA AZZARITI il volto più rappresentativo di RAI UNO MATTINA condurrà il Lazio Green Film Festival, il primo festival italiano esclusivamente a tematica ambientale. Oltre 300 pellicole arrivate da tutto il mondo per il concorso internazionale di opere cinematografiche sull’ambiente. Dice il direttore artistico del LGFF Giancarlo Loffarelli “…un successo inaspettato, tanta voglia di comunicare nuove emozioni attraverso un nuovo modo di fare cinema”. La “tre giorni” di proiezioni delle opere cinematografiche si svolgeranno il 19, 20 e 21 Dicembre gratuitamente nelle meravigliose località dei “Monti Lepini” ricche di storia, tradizioni e cultura. Patrocinanti l’evento sono la città di Sezze con il suo centro storico, la città di Sermoneta con il borgo medievale e i giardini di Ninfa e Priverno con l’abbazia di Fossanova. La cerimonia di premiazione ci sarà sabato 21 dicembre alle ore 17 presso il caratteristico Auditorium San Michele Arcangelo di Sezze. Un autentico capolavoro incastonato al centro della città. La giuria tecnica di esperti in ambiente ed in linguaggio cinematografico hanno terminato il loro lungo e complesso lavoro, Catello Masullo regista, Elisabetta Ferracini, Marcello Masi Giornalista, Adriano Morabito produttore, Andrea Scarpa capo redattore Messaggero, Fabio Torricelli regista, Pierre Marchionne sceneggiatore attore. Tra i film selezionati, afferma Pierre Marchionne uno dei giurati “c’è molto di foresta Amazzonica dopo gli eventi della scorsa estate ma anche molto di plastica nei mari, di CO2 ma quello che emerge sopratutto dalla visione di questi film, è un senso di semplicità rivoluzionaria. Nessuno vuole andare su Marte, nessuno vuole tornare sulla Luna, vogliono stare qui, sulla terra riforestando l’angolo dietro casa, fare jogging nel bosco e non nei parcheggi, vogliono produrre il formaggio come facevano i nostri nonni difendendo le proprie tradizioni. Film che cercano di insegnare, di essere di esempio positivo ma anche alternativo nella consapevolezza che il futuro deve per forza stare in armonia con la natura. E continua Pierre “c’è molto senso di fiducia nel genere umano e soprattutto nelle nuove generazioni di tutto il mondo dall’Africa all’India alla Cina. Molti film italiani in concorso che, dimostrano una grande sensibilità per le tematiche ambientali nel nostro paese ma anche film che arrivano da Hong Kong, dall’Iran. Collaborano all’evento la Regione Lazio, Oasi WWF, Marevivo, Compagnia dei Lepini Rotary Club, Dynamica Retail.