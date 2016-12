Dal 25 ottobre torna a Roma ’A Qualcuno piace Classico’ a ingresso gratuito

Martedì 25 ottobre al via, fino al 30 maggio 2017, la sesta edizione di A QUALCUNO PIACE CLASSICO a Palaexpo di Roma in via Nazionale. Si parte con il Nosferatu di Herzog e Kinski (la versione è quella tedesca integrale, da non perdere) e poi via via una sfilza di capolavori di maestri come Cronenberg, Wajda, Cukor, Sirk, Powell e Pressburger, Forman, Chaplin, Ophuls, Jancso, Mankiewicz e tanti altri. Sempre in 35mm e a ingresso gratuito.

Palazzo delle Esposizioni - Sala Cinema

scalinata di via Milano 9 a, Roma

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

I posti verranno assegnati a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni proiezione

Possibilità di prenotare riservata ai soli possessori della membership card

L’ingresso non sarà consentito a evento iniziato

Un evento promosso da:Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Azienda Speciale Palaexpo e Ass. Cult. La Farfalla sul Mirino

Si ringraziano: Museo Nazionale del Cinema di Torino, Ripley’s Film, Cineteca Italiana (Milano), Lab80 (Bergamo)

Per maggiori informazioni:

www.palazzoesposizioni.it

www.fondazionecsc.it

www.lafarfallasulmirino.com

www.facebook.com/aclfsm