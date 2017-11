In onda dal 27 novembre il lunedì alle 21:05 su FoxLife, ’ANNA. QUELLA CHE (NON) SEI’, nuova serie tutta al femminile in 4 episodi di FoxLife interpretata da Giulia Bevilacqua e tratta da un soggetto di Claudia Catalli.

Una seconda possibilità per ripensare la propria vita, cambiare strada e, perché no, inseguire un sogno. ANNA. QUELLA CHE (NON) SEI parte proprio da qui, da una inaspettata seconda opportunità.

In onda su FoxLife (canale 114 di Sky) vede protagonista Giulia Bevilacqua (È arrivata la felicità, Il contagio, Distretto di polizia) nei panni di Anna.

Anna è una 35enne fortemente indipendente che ha da poco cambiato lavoro e ha iniziato una nuova relazione sentimentale. La sua vita sembra aver preso la direzione che ha sempre desiderato. Ma non tutto è come sembra.

In 4 episodi da 6 minuti, la seguiremo in un viaggio che la porterà a interrogarsi sui suoi veri desideri. In questo percorso incontrerà tre donne profondamente diverse tra loro che la spingeranno a riflettere sulla sua vita: una donna in carriera, determinata, sofisticata e affascinante, con una vita ricca di impegni e una relazione tormentata; una studentessa riservata e insicura, innamorata dei propri sogni e con un rapporto difficile con il padre; infine una bambina, intelligente e sensibile, che guarda al futuro con quello sguardo candido tipico dei più piccoli.

Gli episodi di Anna. Quello che (non) sei saranno disponibili su mercedes.foxlife.it dal giorno dopo la messa in onda, insieme a interviste e contenuti speciali. Per aggiudicarsi un’esperienza di guida eccezionale, dal 13 novembre sarà possibile partecipare al concorso legato alla serie e vincere un corso di guida sportiva al volante di una delle Stelle firmate Mercedes-AMG.

Tratta da un soggetto di Claudia Catalli e con la regia di Mauro Mancini, Anna. Quella che (non) sei è realizzato da FoxLab, la business unit di Fox Networks Group Italy dedicata alle iniziative speciali e al branded entertainment in collaborazione con Mercedes-Benz.

Claudia Catalli

Scrittrice e giornalista, Claudia Catalli ha 31 anni, un romanzo pubblicato a 18, una laurea in Filosofia e migliaia tra racconti e articoli sparsi in antologie e riviste nazionali e internazionali negli ultimi dieci anni. Esperta di cinema, conduce format sul tema di cui è anche autrice (CineCocktail, My Studio) e da sei anni la vediamo nel programma Cinematografo in onda su Rai Uno. Autrice di soggetti cinematografici e sceneggiature di corti e piece teatrali, da anni collabora con diverse testate nazionali (Grazia, GQ, Wired, Gazzetta) occupandosi di spettacolo. Scrivere è il suo sogno, il suo lavoro, il suo destino. "Non scrivere nè per te, nè per gli altri, nè per l’oggi nè per il domani, nè per il guadagno nè per la gloria: insegui il tuo piccolo assoluto" è il suo motto.