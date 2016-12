Dal 4 giugno al 30 luglio su Rai1, In viaggio con la zia

Dal 4 giugno al 30 luglio andrà in onda su Rai1 ogni sabato alle 12.30 In viaggio con la zia, nove puntate in nove città d’arte d’Italia: Firenze, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Palermo, Milano, Venezia e Bari.

Due personaggi, Siusy Blady e Livio Beshir, visiteranno la città curiosando nell’arte o nei siti archeologici meno conosciuti, tra botteghe artigianali e vecchie mercerie. Si entrerà in musei originali, in periferie riqualificate, nei conservatori e scuole di musica. I conduttori si addentreranno in qualche luogo dedicato al ‘mistero’ di quella città, in quello di un miracolo o di un giallo insoluto, nella piazza dove è stata girata la scena di un film famoso e anche in quella che aggrega i giovani. Nel viaggio a volte si incontrerà un critico d’arte, Costantino D’Orazio, che aiuterà i due viaggiatori nel racconto di un monumento o di uno sito archeologico. Non mancherà l’intervento di qualche personaggio famoso a vario titolo ricollegabile a quella città.