Dal 6 novembre il documentario di Riccardo Valsecchi, ’L’anima Nera di Donald Trump - The Nazi Hustle’

Il documentario di Riccardo Valsecchi, L’anima Nera Di Donald Trump - The Nazi Hustle, uscirà in concomitanza con le elezioni presidenziali americane grazie a una strategia distributiva coordinata tra Repubblica.it, Mymovies e Cineama e con il sostegno della FNSI - Federazione Nazione Stampa Italiana. Domenica 6 novembre alle ore 21.00 sarà trasmesso in anteprima su Nuovo Cinema Repubblica. Dal giorno successivo, 7 novembre, sarà disponibile per gli abbonati di MYmovieslive. Dal 7 al 9 novembre arriverà nelle sale cinematografiche distribuito da Cineama. Nel pomeriggio del 2 novembre, su Repubblica TV verranno presentati alcuni estratti inediti del documentario. Ne parleranno Laura Pertici - vice capo redattore di La Repubblica, Paolo Butturini, della segreteria della Federazione Nazione Stampa Italiana e Marco Visalberghi, produttore del film e, in collegamento da New York, il regista Riccardo Valsecchi.

Trailer al link: https://vimeo.com/189136448

Alla vigilia del risultato della corsa alla Casa Bianca, che vede affrontarsi senza esclusione di colpi Donald Trump e Hillary Clinton, il documentario scava nel ventre molle dell’America dove un personaggio come David Duke, ex Gran Maestro del Ku Klux Klan, antisemita e convinto sostenitore della supremazia bianca, si erge a sostenitore di Trump soffiando sul fuoco dell’intolleranza contro neri, ebrei e migranti. Il documentario racconta come Duke ricompare negli Stati Uniti deciso a sostenere Trump e a candidarsi al Senato dopo aver trascorso tre anni tra l’Italia e Europea nel tentativo di costruire il movimento internazionale della destra più l’estrema e xenofoba come Forza Nuova, Front National Le Pen e lo UK Independent Party di Farangee, per arrivare fino al World National Conservative Movement e agli Hezbollah. Attraverso un accesso esclusivo il regista ci offre il ritratto di un vecchio nazista nostalgico capace però di padroneggiare gli strumenti di comunicazione 2.0 e creare un impero mediatico online, con cui diffondere l’odio razziale incitando l’elettorato a votare per Donald Trump quale ultimo difensore dei valori della civiltà americana.