Dal 9 giugno in libreria e fumetteria e in anteprima a Etna Comics 2016 (2 - 5 giugno , Catania), ANSIA LA MIA MIGLIORE AMICA, di GIACOMO BEVILACQUA (Formato 17x22,5, Cartonato, 472 pp., b/n e col., 25,00 euro).

Chi è Ansia?

E perché è la “migliore amica” del Panda creato da Giacomo Bevilacqua? Tutte le risposte nella più grande storia del protagonista di A Panda Piace… ora raccolta in un unico sontuoso volume! Una graphic novel coinvolgente e folle, in cui l’eroe bianco e nero affronterà il viaggio più importante della sua vita. Una storia sull’importanza di accettare, col sorriso, alcune sfide della vita.

"Il fumetto per me non è solo un mezzo di espressione, ma un mezzo di sfogo vero e proprio. Il mezzo che ho scelto per parlare, in un modo o in un altro, di una serie di cose più o meno profonde, che ho scelto di condividere con voi". (Giacomo Bevilacqua)

Giacomo Bevilacqua è disegnatore, attore e autore teatrale. Esordisce con le prime strisce di A Panda Piace nel 2008, sua opera di maggior successo insieme alla miniserie Metamorphosis, pubblicata in volume da Panini Comics.

Il sito ufficiale di Panda è www.pandalikes.com