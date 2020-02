Dal Presidente Giovanni Malagò all’attrice Sandra Milo, sport e spettacolo ricordano il campione di vita Giuliano Gemma

La quarta edizione del “Premio Giuliano Gemma 2020 – Forza, Passione, Identità” si è svolta ieri sera a Roma presso il Salone d’Onore del Coni. Promosso ed organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana, grazie al Presidente Vittorio Lai, insieme al promoter Vladimiro Riga, con il patrocinio del CONI, della Regione Marche, di Roma Capitale e dell’Istituto per il Credito Sportivo, la collaborazione artistica di Tiziana Rocca, il supporto di Artmediasport e la collaborazione di Romarteventi di Francesca Piggianelli e la partnership istituzionale dell’Istituto Luce Cinecittà, della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio e della Fondazione Marche Cultura, l’evento ha visto la partecipazione di molti personaggi istituzionali e del mondo dello spettacolo, primo fra tutti il padrone di casa, il Presidente del CONI Giovanni Malagò. La serata, presentata dal conduttore e giornalista Rai Andrea Fusco, ha preso il via con la proiezione di un breve video in cui si è reso omaggio all’attore di fama internazionale, scultore, stuntman e sportivo, Giuliano Gemma, a cui è seguito il ricordo delle figlie Vera Gemma e Giuliana Gemma e dell’amico fraterno Nino Benvenuti. L’ambita statuetta che riproduce l’opera “Il Pugile” dell’attore-artista è stata consegnata a tutti i personaggi più rappresentativi e meritevoli che nel 2019, con maestria e professionalità, hanno contribuito a diffondere i valori di Gemma e della noble art.

Per la Categoria Cinema/TV sono stati premiati gli attori e registi di fama nazionale ed internazionale Alessandro Borghi, Giorgio Pasotti, Eleonora Giorgi, Ricky Tognazzi e Giulio Base ed il giovane talento Andrea Carpenzano. Premio Speciale “The Best Boxing Friend” all’attrice, regista e sportiva Asia Argento e Premio Speciale per la carriera nel cinema e nell’arte all’elegante Sandra Milo. Per la categoria Boxe sono saliti sul podio la vicecampionessa mondiale Elite Angela Carini, il vicecampione dei Giochi Olimpici Europei Elite Salvatore Cavallaro ed il campione PRO Continentale d’America WBC Simone Federici. Il Premio alla Carriera Sportiva è stato conferito alla Campionessa di Tennis Mara Santangelo. Per la categoria Arte/Musica a ritirare il premio due personaggi di fama internazionale, la lighting design Francesca Storaro ed il Maestro Francesco Malapena. Per la Categoria Teatro è stato premiato il pugile/attore Gianpiero Pumo mentre per il migliore docu-film la campionessa azzurra Irma Testa, interprete di “Butterfly” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman.

La dedica speciale alle Marche ed ai paesi del “cratere del terremoto” con la tradizionale solidarity cooking è stata arricchita quest’anno con il Premio FPI Marche andato al presidente del Matelica Mauro Canil, all’Amministratore e gestore Sarnano Neve Umberto Antonelli, al Dirigente PF Turismo Regione Marche Paola Marchegiani, al Sindaco di Genga Marco Filipponi, al Presidente Terme di Frasassi Luca Faccenda e alla giovanissima attrice Iole Mazzone. La serata si è conclusa con la consegna del Premio Solidarietà “Hug” a Frolla, il primo biscottificio solidale in Italia gestito dalla cooperativa Roller House di Osimo che dà lavoro a ragazzi disabili.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato numerosi rappresentanti del mondo dello sport, delle istituzioni e dello spettacolo. Tra i presenti l’Assessore allo Sport Daniele Frongia, i Campioni del mondo Giovanni De Carolis e Emiliano Marsili, il cantautore Eugenio Picchiani, i giornalisti Stefano Buttafuoco e Pino Scaccia, l’attore Vincenzo Bocciarelli e la showgirl Milena Miconi.

Foto di Claudia D’Acunzo e Giancarlo Fiori