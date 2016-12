DAL16 settembre al MAXXI di Roma, “FRANCESCO ESCALAR – GLAMOUR ‘N SOUL” - OMAGGIO A UN GRANDE FOTOGRAFO DI CINEMA E MODA‏

E’ stato un maestro nella fotografia tra i più amati dal cinema italiano e proprio con la luce speciale dei suoi ritratti ha lasciato un segno inconfondibile tra cinema e moda. Per questo Istituto Luce Cinecittà dedica un omaggio a Francesco Escalar ricordandolo a tre anni dalla sua improvvisa scomparsa. ”Francesco Escalar – Glamour ‘n soul” è Il titolo della Mostra che sarà aperta al pubblico dal 16 Settembre prossimo, nello Spazio D del MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, fino al 16 Ottobre: circa 70 le opere esposte, dedicate tra gli altri a maestri come Bernardo Bertolucci, Robert De Niro, Giuseppe Tornatore, Ferzan Ozpetek, al fascino di attrici come Monica Bellucci, Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Asia Argento, Sabrina Ferilli e al talento di protagonisti come Stefano Accorsi, Christian De Sica, Giuseppe Fiorello, Alessandro Gassman, Kim Rossi Stuart, Carlo Verdone, molti dei quali hanno confermato la propria presenza in occasione dell’anteprima del 15 Settembre, riservata alla pre-inaugurazione con gli amici, i familiari ed i colleghi chiamati a rendergli omaggio insieme a moltissimi talenti del cinema e della moda che attendevano da tempo di ricordarlo insieme ai figli Federico, Giorgio e Riccardo e alla moglie Luigia Greco, curatrice della mostra e anche del volume pubblicato per l’occasione, edito da Skira e da Istituto Luce Cinecittà, con la prefazione di Gabriele Muccino.

Come scrive proprio Muccino, Francesco, attraverso i suoi scatti “ha segnato come un metronomo i nostri mutamenti, le nostre crescite, le nostre esistenze. Francesco ci lascia la vita degli altri catturata per sempre nei suoi scatti, a testimonianza e ricordo della sua arte e del suo amore per la vita…Non so dire quando esattamente lo incontrai ma”, scrive ancora Muccino, “Lo ricordo con la sua conoscenza, i suoi sorrisi, la sua cordialità … Francesco ha catturato nel suo obiettivo stagioni, generazioni intere del cinema italiano e le sue foto marcano stagioni intere dei nostri ultimi decenni”.

I ritratti ripercorrono la sua carriera in un allestimento suggestivo che prevede una retroilluminazione personalizzata delle singole opere grazie a mini led regolati individualmente, stampate su leggerissimo pvc poroso in formati di grandi dimensioni, fino a 2 metri x 3, così da esaltare l’utilizzo della luce in cui Escalar è stato un maestro.

Nato a Roma il 13 Aprile del 1963, Francesco è scomparso troppo presto, in una brutta giornata del 2013. La sua passione per la fotografia risale agli anni dell’adolescenza: un’ispirazione nata dallo studio della luce, segno che lo distingue fin dal principio, per i riconoscibili riferimenti ai canoni classici della pittura, sempre presenti nelle sue opere. Nell’incontro con i talenti del cinema, a seguito di numerosi viaggi (altre sue grandi passioni), la sua ricerca si è arricchita e perfezionata. Nonostante le numerose proposte di lavoro dall’estero ha preferito non lasciare mai la sua città, dove ha dato vita ad una nuova “scuola” del ritratto contemporaneo: glamour ed elegante ma sempre molto naturale, lavorato con grande cura e raffinatezza nei dettagli, che nel tempo lo hanno reso il preferito di moltissime attrici, disposte a lasciarsi riprendere solo da lui.

Escalar, molto richiesto anche per importanti campagne pubblicitarie dai grandi brand del lusso internazionale, ha sempre privilegiato la pellicola 6 x 6 mm rispetto al digitale e le sue foto sono apparse sulle più prestigiose riviste e pubblicazioni italiane ed internazionali. Ha pubblicato tra le altre su Faces of Sport: Giorgio Armani, Dolce & Gabbana: Wildness, Dolce & Gabbana: Hollywood, ha firmato le foto per i libri Michelangelo Antonioni, lo sguardo estatico (a cura di Vittorio Giacci) e Monica Bellucci, autobiografia firmata dall’attrice.

Molti anche i ritratti di scrittori, giornalisti e cantanti realizzati per le cover dei loro libri o dischi. Nel 2002 espone alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma Il gene del progresso, un’opera con dettagli di volti noti del mondo dello sport, del cinema e della musica. Nel 2012 “Soul of stars” all’Auditorium del Parco della Musica durante il Festival internazionale del film di Roma: una serie di ritratti inediti di grandi artisti, provenienti dal suo archivio privato.

Istituto Luce Cinecittà, con questa mostra e il volume dedicato a Francesco Escalar, affida un ulteriore protagonista contemporaneo alla memoria collettiva, dopo le grandi esposizioni dedicate al maestro internazionale della fotografia Douglas Kirkland ed al talento di Fabio Lovino: una conferma della sua vocazione per la valorizzazione delle opere cinematografiche e fotografiche di qualità di tutti i tempi, che rende possibile la conoscenza non solo del nostro passato, ma del talento italiano attraverso molte generazioni.

“Francesco Escalar – Glamour ‘n soul” è prodotta da Istituto Luce Cinecittà grazie al contributo del Ministero per i Beni e le attività Culturali – Direzione Generale Cinema. Media Partner la rivista GRAZIA. Curata da Luigia Greco Escalar. Organizzata da Camilla Cormanni per Istituto Luce Cinecittà, allestimento della mostra a cura di Martino Crespi. Pubbliche relazioni: Suite 19 PR di Eleonora Pratelli. Supporto logistico: Suma Events.

Per il pubblico: ingresso libero - orari e biglietti: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,

domenica: 11-19; sabato 11-22 lunedì chiuso

