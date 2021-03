Dance Open America: Antonio Desiderio ospite speciale del festival a Miami

Antonio Desiderio, dopo la collaborazione oramai più che decennale con l’International Ballet Festival di Miami come loro referente europeo, sarà special guest per questa edizione del Dance Open America che si svolgerà dal 18 al 21 Marzo 2021 accanto ai grandi nomi della danza mondiale. Saranno infatti presenti nomi del calibro di Viviana Durante, Etoile e Direttrice dell’English National Ballet di Londra, Julio Bocca, Star mondiale dell’American Ballet Theatre di New York, Jose Manuel Carreno, Stella dell’American Ballet Theatre di New York, Samantha Dumster, Assistente alla Direzione Artistica del Pennsylvania Ballet, il coreografo internazionale Garren Smith, l’italiano Gino Labate, Direttore e Coregrafo Internazionale, Kumiko Noshiro, Direttore dell’International Ballet School di Monaco di Baviera, Pedro Carneiro, Direttore Artistico dell’International Ballet School di Monaco di Baviera, Maria Torija, Direttore del Ballet Met Academy, Philip Neal, Direttore Artistico del Next Generation Ballet e del Conservatorio Patel dello Straz Center, Claudio Munoz, Ballet Master dell’Accademia di Houston, Dirk Bandenhorst, Ceo del South Africa International Ballet Competition.

Una delle novità della kermesse sarà "Conversation with Stars", dialogo aperto via zoom con due grandi nomi del balletto che risponderanno alle domande dei partecipanti: Osiel Gouneo, Primo Ballerino del Balletto di Monaco di Baviera e Yanela Pinera del Ballet Nacional de Cuba. Dance Open America è una delle più importanti competizioni d’America si svolge a Miami ,in Florida, e rappresenta oggi uno dei maggiori appuntamenti mondiali per le giovani generazioni di ballerini di grande talento, un luogo per unire persone di tutte le culture ed etnie. Accanto alla grande competizione, Dance Open America organizza delle prestigiose masterclass di danza con nomi di fama internazionale con lo scopo di consentire ai ballerini di diventare interpreti innovativi e qualificati, raggiungendo il loro pieno potenziale ed aprendo loro possibilità di lavorare con altri ballerini, coreografi, insegnanti e registi.

La competizione si svolgerà via zoom e verrà poi ripetuta in autunno, a Novembre, si spera in presenza, sempre a Miami.

Foto di Barbara Gallozzi