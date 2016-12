DANIELE BAZZANI: concerto da solista di chitarra acustica Giovedì 9 Giugno al Teatro Patologico ore 21:30

Il Mad Music fest è lieto di presentare il chitarrista Daniele Bazzani in un concerto live presso il Teatro Patologico.

“Do Not Open – It May Contain Traces Of Music” del 2016 è il suo quarto disco da solista per chitarra acustica. Dal 2003, anno di inizio della carriera solista, si è esibito sui palchi di alcuni fra i più importanti festival internazionali negli Usa, in Francia, Croazia, Inghilterra, Scozia e Galles, Grecia, Olanda, Germania, Ungheria, Polonia. Sue composizioni sono state utilizzate per spot, spettacoli teatrali e documentari fra i quali uno del prestigioso “Istituto Luce”. E’ autore di 8 metodi didattici per chitarra Fingerstyle pubblicati da Fingerpicking.net e collaboratore della rivista specializzata “Chitarra Acustica”. Dal 2000 al 2010 è stato collaboratore della rivista di settore “Chitarre”. Endorser delle corde Elixir e diplomato in solfeggio al conservatorio di Santa Cecilia di Roma, è dal 2014 il fondatore e direttore didattico della nuova ScuolacusticA dedicata allo studio della chitarra fingerstyle con sedi in tutta Italia.

Una parte dell’incasso sarà devoluta in beneficenza al Teatro Patologico che è uno degli spazi più originali di Roma sia per le sue attività artistiche e culturali ma soprattutto per il suo lavoro di teatro terapia rivolto a persone con disabilità fisica e psichica. Dario D’Ambrosi, fondatore e direttore del Patologico, ha da sempre cercato di creare un punto di contatto tra il teatro e la disabilità attraverso la teatro terapia e la ricerca artistica e teatrale avanguardistica. Unitamente alle lezioni, il T.P. è un teatro a tutti gli effetti con la sua stagione, i suoi spettacoli, i suoi concerti. Molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno sostenuto e sono tuttora affezionati a questo progetto: da Claudia Gerini a Marco Giallini, Giorgio Tirabbassi, Claudio Santamaria, Alessandro Roja, Erminia Manfredi, Marco Bocci, Antonia Liskova, Edoardo Leo, Andrea Delogu, Stefania Rocca, Luca Barbareschi, Francesco Montanari, Sebastiano Somma e molti altri...

Data e ora: Giovedì 9 Giugno - ore 21:30

Teatro Patologico, Via Cassia 472 ( adiacente Corso Francia) -Roma _ Info e prenotazioni: Michela D’Ambrosi Tel: 339 1302621

teatropatologico.musica@hotmail.com

Biglietto: 10€

Si consiglia la prenotazione