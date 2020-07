Dark (Stagione 3) - Teste di Serie

UN AMORE IMPOSSIBILE

Giunge a conclusione anche Dark, la serie tedesca che, più di tutte, ha meritato gli appellativi di “opera troppo complessa”, “impossibile da seguire” e “per telespettatori troppo cervellotici”. Ma, in realtà, la serie Netflix che tanto sta facendo discutere i numerosi proseliti, non è affatto incomprensibile come si vuol far credere: si tratta semplicemente di un prodotto che richiede il massimo coinvolgimento analitico da parte di chi osserva, supportato – come scritto in merito alle analisi delle due precedenti stagioni (I e II) – da una regia che sottintende sempre il “passaggio” di consegne da un personaggio all’altro, grazie a un montaggio così tendente al didascalismo, da sembrare quasi impertinente.

In questa terza e ultima stagione, la serie ideata da Baran Bo Odar e Jantje Friese, porta a compimento l’odissea di Jonas e Martha, attraverso il tempo e lo spazio: in questo modo, Dark amplifica la propria natura di racconto fantascientifico, mettendo definitivamente da parte il thriller – elementi di cui, a buon ragione, non se ne sentiva più il bisogno -, concentrandosi sulla cementificazione di pochi rapporti e il deterioramento di altri, più numerosi.

Sfruttando con parsimonia gli elementi scenici caricati di mistero, come la centrale nucleare, gli strani marchingegni utilizzati per i viaggi spazio-temporali e un paesaggio sempre più tetro e smorto, slavato perché valorizzato da una scelta cromatica deprimente e in sintonia con l’involuzione caratteriale dei vari personaggi – ognuno alle prese con i propri scheletri nell’armadio -, gli showrunner sbrigliano con magnetica e inesorabile lentezza una trama così intricata da spingere a credere che la sola concezione sia frutto di uno sforza mentale inconcepibile; eppure non si finisce mai con lo scivolare in falle narrative che avrebbero distrutto la credibilità dell’intera serie.

Semmai, il problema che la serie non riesce a risolvere è un altro e non riguarda lo svolgimento degli eventi in sé, ma la coesione narrativa dei vari fili rossi intessuti e legati a ogni personaggio, in rapporto con il nucleo centrale dell’intero plot, ovvero il rapporto tra Jonas e Martha. Affidandosi a un finale che risolve senza giri di parole l’annoso conflitto emotivo-intellettuale tra i due giovani “prescelti” da una guerra in loop senza fine e senza senso – senza lesinare giusto un paio di colpi a sorpresa che farebbero strizzare gli occhi solo a un pubblico acerbo e dannatamente giovane, quindi chiaramente non in sintonia con il taglio che la serie ha messo in luce nel corso delle precedenti stagioni -, una volta che il sacrificio dei due innamorati giunge a compimento e Dark può così trovare la luce in fondo al tunnel, l’importanza e il peso di quel semplice nodo sciolto spinge verso il fondo tutti gli altri archi narrativi mostrati fino a quel punto; questa mancanza di coesione, abbandona quasi all’inutilità i comprimari e le relative storie, mentre Dark ci ha mostrato senza freni che così non dovrebbe essere, considerato il peso di ognuno di loro nello svolgimento a rompicapo del comparto narrativo e i numerosi tentativi – a buon fine – di inspessire il profilo caratteriale e psicologico degli stessi.

Non si tratta di falle in fase di scrittura, ma della perdita di un equilibrio tenuto alla perfezione prima del finale - inutile l’epilogo fin troppo banale e sfacciatamente fan-friendly -, che lascia lo spettatore con l’amaro in bocca, in attesa di una conclusione più ponderata, sempre in sintonia con le diverse sfaccettature storiche con cui Odar e Friese ci hanno abituati fin dal primo episodio.

Nonostante questa scelta poco arguta, Dark resta un prodotto affascinante e coinvolgente, impossibile da snobbare; risalta per quei toni affabulatori da perspicace giocattolone mainstream, sorretto da un cast affidabile e di discreto livello. Certo, non c’è verso che non eviti mai di prendersi troppo sul serio, appesantendo in alcuni segmenti la visione, ma ad averne di serie così coraggiose.