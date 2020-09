Delicious Girls, sbarca in Italia l’agenzia americana della moda digitale

Delicious Girls, l’agenzia americana sempre alla ricerca di nuove bellissime modelle, sbarca finalmente in Italia ed inaugura la sua attività con un European Tour dal nome “Mother nature post covid”. La prima tappa in cui l’agenzia ricercherà delle bellissime ragazze da inserire nei suoi challange video /fotografici è la Sardegna, una delle isole più belle del mondo e da sempre sinonimo di glamour.

Il “Delicious Girls - European Tour” è organizzato dagli americani di Goodfellas Vid, agenzia di Los Angeles che nonostante il Covid-19 non ha fermato l’arrivo nel Vecchio Continente: “In Italia mancava un evento di questo tipo e siamo davvero molto orgogliosi che in Italia ci sia questa prima tappa del tour europeo. Le nostre ragazze sono davvero meravigliose, sono convinto che per molte di loro questa esperienza possa essere un trampolino di lancio. Non scegliamo ragazze con i canoni della moda, ma quelle che possono diventare icone per i social media che rappresentano il futuro”.

Con il suo mare cristallino e le sue location paradisiache la Sardegna sarà la cornice perfetta per le bellezze di casa nostra selezionate attraverso tre criteri fondamentali: la popolarità sui social network, la bellezza mozzafiato e la loro predisposizione a supportare la nostra madre terra. Lo scopo di questa prima tappa è quella di evidenziare le bellezze del nostro pianeta sempre più maltrattato dall’uomo attraverso l’immagine della bellezza femminile, in una sorta di ricerca del passato riscoprendo la natura allo stato primordiale.