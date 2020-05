Demon Slayer - Kimetsu no yaiba dal 13 maggio in una versione box con Edizioni Star Comics

Demon Slayer - Kimetsu no yaiba, la serie dei record che si è distinta per il grande numero di appassionati, arrivando a 60 milioni di copie in circolazione, è disponibile dal 13 maggio in una versione box, edita da Edizioni Star Comics, contenente i primi 5 volumi.

Un’occasione unica per chi vuole avvicinarsi alla storia del giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, che vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone.

Ambientata in Giappone, agli albori del ventesimo secolo, la serie Demon Slayer vede il suo protagonista mettersi in viaggio per riuscire a salvare la sorella minore Nezuko, unica rimasta in vita dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia. Ma un demone ha preso possesso del corpo di Nezuko.

Un manga fatto di avventura e colpi di scena apprezzato da critica e pubblico tanto che il volume 19 pubblicato in Giappone lo scorso febbraio ha raggiunto 1 milione e 378 mila copie vendute, piazzandosi al primo posto nella classifica Oricon (classifica di vendita nazionale giapponese) per le vendite di una sola settimana. Demon Slayer così è diventato il terzo manga a vendere più di un milione di copie per singolo volume nella sola settimana di uscita dopo l’imbattibile One Piece. Nelle tre settimane successive la top 10 della classifica Oricon è stata composta unicamente dagli albi della serie firmata da Koyoharu Gotouge.

Mentre in Giappone stanno lavorando all’attesissimo film Demon Slayer: Kimetsu no yaiba - The Movie: Mugen Train, in Italia è disponibile grazie alla web TV VVVVID la serie anime, sia in versione sottotitolata che doppiata.

Una storia imperdibile, che ha già appassionato tantissimi lettori in tutto il mondo, alla quale ci si può affacciare grazie allo starter pack che Edizioni Star Comics propone in tiratura limitata ad un prezzo speciale.

L’AUTORE

Koyoharu Gotouge esordisce come mangaka nel 2014, ottenendo la terza posizione nel concorso Jump’s Golden Future Cup con la storia autoconclusiva Monju shiro kyodai, che viene così pubblicata sulla celebre rivista Weekly Shonen Jump. Nel 2015 realizza un’altra storia autoconclusiva, sempre per Weekly Shonen Jump. L’anno successivo inizia la pubblicazione di Demon Slayer – Kimetsu no yaiba, la sua prima opera seriale, destinata a diventare in breve tempo una delle preferite dai lettori di Jump.

DATI

960 pp.

19.00 €

ISBN 9788822618504