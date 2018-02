Design: Seletti per San Valentino 2018

Seletti celebra la festa degli innamorati con LOVE IN BLOOM: un unconventional cuore in porcellana, un’idea regalo fuori dagli schemi per la persona che si ama

È un cuore iperrealistico di porcellana il protagonista del San Valentino di Seletti, frutto della collaborazione con il designer Marcantonio la cui passione per la replica fedele di oggetti naturali supera se stessa, omaggiando il simbolo per eccellenza dell’amore. LOVE IN BLOOM è un inno all’amore, una celebrazione del sentimento più puro, il regalo ideale per chi desidera augurare un buon San Valentino alla persona amata con uno stile sorprendente ed originale.

Seletti, nel suo modo ironico e sopra le righe, dedica a tutti gli innamorati un oggetto perfetto in ogni minimo dettaglio, disegnato in modo che possa ospitare l’altro simbolo per eccellenza della passione: i fiori. Vene e arterie sono concave e ciascuna di esse può ospitare un bocciolo, per celebrare l’amore in tutti i modi possibili.

(R)Evolution is the only solution, anche il 14 febbraio.

INFO

e-shop Seletti: www.seletti.it

flagship store Seletti: Milano, corso Garibaldi 117