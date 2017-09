Deviazioni recitative a Formia

Un autunno travolgente quello che la Compagnia Teatrale Imprevisti e Probabilità ha preparato per il pubblico del sud-pontino. Tra settembre e dicembre, infatti, il Teatro Remigio Paone di Formia ospiterà "Deviaizioni recitative", un concorso nazionale in cui cinque compagnie provenienti da varie parti d’Italia porteranno in concorso le loro ultime produzioni.

Realizzato con il patrocinio della FITA nazionale e provinciale, il concorso è nato dall’idea del direttore artistico Raffaele Furno.

“Da ormai molti anni la nostra Compagnia gira l’Italia in lungo e in largo partecipando a Festival e Concorsi con grande riscontro di pubblico. I nostri ultimi spettacoli hanno vinto innumerevoli premi in Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Puglia. Nel corso di queste tournée abbiamo scoperto la vitalità e la freschezza del teatro non-professionistico italiano. Per questo abbiamo deciso di portarne un pezzetto a Formia, selezionando spettacoli che ci entusiasmassero per il tema trattato, la qualità della recitazione, l’originalità della messa in scena”, dice Raffaele Furno, il direttore artistico del Concorso.

I numeri del Concorso sono incoraggianti. Al bando pubblico hanno risposto ben 31 compagnie dal Trentino alla Toscana, dalla Campania alla Puglia. Di queste, la commissione ha selezionato le 5 considerate più meritorie. Ogni sera, il pubblico potrà assistere ad uno spettacolo assolutamente unico e diverso dagli altri. Il cartellone, che si aprirà sabato 30 settembre, include commedia e dramma, teatro classico e contemporaneo, teatro di parola e di ricerca.

“Il principio” continua Furno “ era di offrire una panoramica quanto più completa dei mille modi di fare teatro. E anche di rendere difficile il lavoro delle giurie.”

Infatti, gli spettacoli in concorso saranno sotto lo scrutinio attento di due giurie separate, quella tecnica presieduta dalla poetessa Irene Vallone, e quella giovani presieduta dall’attrice Gabriella Napolitano.

I premi in palio sono miglior regia, miglior attore in memoria di Vittorio Rampa, miglior attrice in memoria di Anna Fraula, miglior allestimento e miglior spettacolo. Tutti i premi saranno delle realizzazioni artistiche originali di Soledad Agresti.