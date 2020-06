Dieci interviste video per raccontare la dislessia: è l’iniziativa nata dalla collaborazione fra AID e Posso.it. Da oggi, alle ore 18,30 e in replica alle ore 21, sarà possibile assistere su Posso.it, ogni mercoledì per 10 settimane, agli interventi di professionisti e formatori qualificati che raccontano i Disturbi Specifici dell’Apprendimento. AID è l’associazione non profit impegnata da anni a far crescere la consapevolezza e la sensibilità verso i DSA, che in Italia riguardano circa 2.000.000 di persone. POSSO.IT è la piattaforma partecipativa ideata da One More Pictures e realizzata da Direct2Brain con Rai Com, con la media partnership di Rai e Rai Cinema e con il sostegno di Anica, Videocittà e Roma Lazio Film Commission.

Attraverso dieci video-interviste, condotte dai Giornalisti Francesco Alò e Gian Luca Pisacane, i referenti dell’Associazione Italiana Dislessia - insegnanti, studenti, psicologi, formatori e neurologi - affrontano importanti temi riguardanti i disturbi di apprendimento (DSA): dal modo in cui incidono sulla vita di un ragazzo, a quanto sia importante affrontarli in modo corretto nel percorso scolastico, all’interno della società e in ambito lavorativo, in un’ottica di accessibilità e inclusione. Fra le interviste, anche le esperienze del Gruppo Giovani AID, raccontate da Francesco Madeddu e Camilla Coppola in compagnia del meraviglioso attore Francesco Pannofino.

Antonella Trentin, Vicepresidente Nazionale di AID, ha dichiarato: “L’Associazione Italiana Dislessia partecipa con entusiasmo a questo ambizioso progetto, che rappresenta l’anima viva e generosa del nostro Paese che vuole guardare avanti con speranza al futuro e superare l’emergenza sanitaria che ci ha travolti negli ultimi mesi” – e continua - “Crediamo fortemente che Posso.it possa supportarci nella nostra mission volta a veicolare la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola e nel lavoro, affrontando e risolvendo le problematiche sociali legate ai DSA”.

“La collaborazione con AID – spiegano Manuela Cacciamani e Gennaro Coppola, Founder e CEO di One More Pictures – ci ha dato la possibilità di realizzare queste interviste emozionanti a scopo divulgativo e informativo, cogliendo appieno il senso del servizio pubblico offerto da Posso.it”

Le video interviste saranno pubblicate online settimanalmente, ogni mercoledì, a partire dal 24 giugno 2020 alle ore 18,30 e in replica alle 21.

La prima videointervista, a cura del giornalista Francesco Alò, sarà a Sergio Messina, Presidente Nazionale AID e Francesco Biagioni del Gruppo Giovani AID.

Link al video: https://vimeo.com/431446681

Per visualizzare il calendario completo delle interviste: _ www.aiditalia.org/it/news-ed...

AID - Associazione Italiana Dislessia - nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si stima riguardi circa 2.000.000 persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).

